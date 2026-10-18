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Головна Спорт Дюбуа за два раунди переміг Вордлі та захистив титул чемпіона світу

Дюбуа за два раунди переміг Вордлі та захистив титул чемпіона світу

Ua ru
18 жовтня 2026 12:28
Даніель Дюбуа захистив титул WBO у бою з Фабіо Вордлі Reuters
Британський боксер Денієл Дюбуа. Фото: Reuters

Британський боксер Даніель Дюбуа, чинний чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі, зустрівся з колишнім володарем цього титулу Фабіо Вордлі на арені O2 у Лондоні в ніч з 17 проти 18 жовтня. Суперники провели реванш після першого поєдинку в травні 2026 року. Цього разу бій завершився достроково, а переможця визначили ще до кінця другого раунду.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як пройшов бій Дюбуа та Вордлі

Дюбуа активно розпочав поєдинок і вже на 17-й секунді першого раунду відправив Вордлі в нокдаун ударом правою. Фабіо підвівся та продовжив бій, однак наприкінці раунду опинився біля канатів під серією ударів суперника. Завершити поєдинок достроково тоді завадив гонг.

У другому раунді Дюбуа знову пішов уперед і продовжив атакувати. Вордлі пропускав удари, після чого його кут викинув рушник на ринг. Рефері Стів Грей зупинив бій, зафіксувавши технічний нокаут.

Після перемоги Дюбуа поділився враженнями від поєдинку.

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"Фабіо — чудовий боєць, він удруге вийшов на ринг, але це був мій час і моя ера. Від самого початку я мав свої наміри, погані наміри", — сказав боксер, цитує Reuters.

З ким може битися Дюбуа далі

Після завершення поєдинку до Дюбуа в ринг вийшов хорват Філіп Хргович, який володіє титулом IBF у надважкій вазі. Він запропонував британцеві провести бій за об'єднання чемпіонських поясів і назвав березень 2027 року можливим часом зустрічі.

Промоутер Дюбуа Френк Воррен зауважив, що перед цим Хрговичу, можливо, доведеться провести поєдинки з іншими суперниками. Сам Дюбуа заявив, що хоче повернути титул IBF, який раніше втратив.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що переговори щодо поєдинку колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика з Деонтеєм Вайлдером зайшли у глухий кут через фінансові розбіжності. Після цього команда американського боксера прийняла пропозицію щодо бою з Джеєм Опетаєю.

Також Новини.LIVE писали про те, що 14 жовтня в Києві відбувся п'ятий турнір Alpha Self Defense (ASD V). У програмі були поєдинки з аматорського ММА, греплінгу та професійного панкратіону. Переможцями стали семеро спортсменів, серед яких були чемпіони міжнародних змагань і військовослужбовець української розвідки.

бокс Даніель Дюбуа WBO нокаут боксер Фабіо Вордлі
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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