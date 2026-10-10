Усик запросив великий гонорар за бій із Вайлдером: переговори провалились

Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Переговори щодо поєдинку колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика з Деонтеєм Вайлдером зайшли у глухий кут. Причиною стали фінансові вимоги українського боксера, а команда американця тим часом погодилася на пропозицію провести наступний бій проти Джея Опетаї.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі провідних інсайдерів Майка Коппінджера та Дена Рафаеля.

Реклама

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чому зірвалися переговори Усика та Вайлдера

Коппінджер повідомив, що сторони не змогли домовитися про проведення поєдинку, який Усик планував на березень 2027 року. За інформацією інсайдера, українець має повернутися на ринг навесні, однак його наступний суперник поки не визначений.

Рафаель із посиланням на менеджера Вайлдера Шеллі Фінкеля назвав причиною проблем у переговорах фінансові вимоги українця.

"За словами менеджера Вайлдера, Усик запросив за бій більше грошей, ніж Zuffa та Туркі Аль аш-Шейх були готові заплатити", — написав Рафаель.

Читайте також:

Коппінджер також повідомив, що Усик зацікавлений у поєдинку з чемпіоном WBA та WBO у важкій вазі Давідом Бенавідесом.

Вайлдер погодився на бій з Опетаєю

Команда Вайлдера тим часом прийняла пропозицію провести поєдинок проти Джея Опетаї.

За інформацією Рафаеля, у разі остаточного затвердження зустріч відбудеться у надважкій вазі 11 грудня в Кардіффі в межах вечора боксу Ентоні Джошуа — Тайсон Ф'юрі.

Фінкель також повідомив, що команда американського боксера вела переговори про можливий поєдинок із Муратом Гассієвим.

Вайлдер востаннє виходив на ринг у квітні, коли переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів. Опетая у вересні здолав технічним нокаутом Ноеля Мікаеляна.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що українка Олександра Ілюхіна вперше в історії здобула золоту медаль чемпіонату світу з практичної стрільби з рушниці.

Також Новини.LIVE писав, що українського спортсмена Вадима Олійника та його подругу Олену Кравченко засудили в Омані через поводження з морськими черепахами. Суд призначив кожному штраф у розмірі 100 оманських ріалів та місяць ув'язнення за створення і поширення контенту, який визнали шкідливим для громадського порядку.