Українця та його подругу в Омані засудили через морських черепах

Спортсмен Вадим Олійник. Фото: instagram.com/vadym_oleynik

Український спортсмен Вадим Олейник та його подруга Олена Кравченко отримали вирок в Омані через поводження з морськими черепахами. За даними ГО URSA, Суд першої інстанції в Сурі визнав їх винними.

Кожному з українців призначили штраф у розмірі 100 оманських ріалів за турбування гніздових черепах.

Про це ГО URSA повідомила у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Яке покарання призначили Вадиму Олейнику та Олені Кравченко

За даними ГО, суд призначив їм по одному місяцю ув’язнення за створення та поширення контенту, який визнали таким, що шкодить громадському порядку.

Пост ГО URSA. Фото: скриншот

Водночас тюремне покарання для обох призупинили. Тому наразі фактично відбувати призначений місяць ув’язнення вони не будуть.

Вадим Олійник сів на черепаху. Фото: кадр з відео

Крім того, суд постановив опублікувати вирок.

Читайте також:

Пост ГО URSA. Фото: скриншот

У ГО URSA заявили, що вважають призначене покарання недостатнім. В організації зазначили, що штраф у 100 оманських ріалів, який становить близько 11 650 гривень, та умовне ув’язнення, на їхню думку, не є належним покаранням за дії щодо червонокнижних тварин.

Пост ГО URSA. Фото: скриншот

Водночас в організації наголосили, що не можуть впливати на законодавство або рішення правоохоронних та судових органів іншої держави.

У ГО URSA також звернули увагу на реакцію українських спортивних та олімпійських організацій. За словами представників організації, після розголосу ситуації International SAMBO Federation — FIAS, Міністерство молоді та спорту України, Міжнародний олімпійський комітет, НОК України та олімпійська команда і Відділення НОК України в Одеській області не відреагували на випадок.

Сам спортсмен після розголосу ситуації обмежив можливість відмічати його сторінку та закрив профіль в Instagram.

У ГО URSA заявили, що вважають неприпустимим представлення України на міжнародному рівні людьми, які демонструють подібну поведінку. В організації також наголосили на впливі публічних дій спортсменів на молодь.

Представники URSA окремо нагадали, що морські черепахи не мають бути туристичною розвагою або реквізитом для створення контенту:

"Морські черепахи — не туристична розвага і не реквізит для контенту. Дотримання дистанції, заборона на дотики та будь-яке втручання в поведінку тварин мають бути базовими правилами у місцях їхнього гніздування".

Як повідомляли Новини.LIVE, 3 жовтня Еліна Світоліна здобула перемогу над чешкою Катериною Синяковою у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні. Українка, яка невдало розпочала матч і поступалася 0:5, у підсумку виграла зустріч у трьох сетах — 1:6, 6:4, 6:2.

Як повідомляли Новини.LIVE, збірна України з футболу 5 жовтня поступилася Угорщині у матчі четвертого туру Ліги націй УЄФА. Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь угорської команди.