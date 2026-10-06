Украинца и его подругу в Омане осудили из-за морских черепах

Спортсмен Вадим Олейник. Фото: instagram.com/vadym_oleynik

Украинский спортсмен Вадим Олейник и его подруга Елена Кравченко были осуждены в Омане за ненадлежащее обращение с морскими черепахами. По данным общественной организации URSA, суд первой инстанции в Суре признал их виновными. Каждому из украинцев назначили штраф в размере 100 оманских риалов за беспокойство гнездящихся черепах.

Об этом ОО URSA сообщила в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Какое наказание назначили Вадиму Олейнику и Елене Кравченко

По данным общественной организации, суд приговорил их к одному месяцу лишения свободы за создание и распространение контента, который был признан наносящим ущерб общественному порядку.

Пост общественной организации URSA. Фото: скриншот

В то же время тюремное наказание для обоих приостановили. Поэтому пока фактически отбывать назначенный месяц заключения они не будут.

Вадим Олейник сел на черепаху. Фото: кадр из видео

Кроме того, суд постановил опубликовать приговор.

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Пост ОО URSA. Фото: скриншот

В ОО URSA заявили, что считают назначенное наказание недостаточным. В организации отметили, что штраф в размере 100 оманских риалов, что составляет около 11 650 гривен, и условное заключение, по их мнению, не являются надлежащим наказанием за действия в отношении краснокнижных животных.

Пост ОО URSA. Фото: скриншот

В то же время в организации подчеркнули, что не могут влиять на законодательство или решения правоохранительных и судебных органов другого государства.

В ОО URSA также обратили внимание на реакцию украинских спортивных и олимпийских организаций. По словам представителей организации, после того как ситуация получила огласку, Международная федерация самбо (FIAS), Министерство молодежи и спорта Украины, Международный олимпийский комитет, НОК Украины, олимпийская сборная и отделение НОК Украины в Одесской области не отреагировали на этот случай.

Сам спортсмен после огласки ситуации ограничил возможность отмечаться на его странице и закрыл профиль в Instagram.

В общественной организации URSA заявили, что считают недопустимым представление Украины на международном уровне людьми, демонстрирующими подобное поведение. В организации также подчеркнули влияние публичных действий спортсменов на молодежь.

Представители URSA отдельно напомнили, что морские черепахи не должны быть туристическим развлечением или реквизитом для создания контента:

"Морские черепахи — не туристическое развлечение и не реквизит для контента. Соблюдение дистанции, запрет на прикосновения и любое вмешательство в поведение животных должны быть базовыми правилами в местах их гнездования".

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