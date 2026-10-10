Усик запросил большой гонорар за бой с Уайлдером: переговоры сорвались

Бывший чемпион мира по боксу Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Переговоры о поединке бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика с Деонтеем Уайлдером зашли в тупик. Причиной стали финансовые требования украинского боксера, а команда американца тем временем согласилась на предложение провести следующий бой против Джея Опетаи.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети ведущих инсайдеров Майка Коппинджера и Дэна Рафаэля.

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Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Почему сорвались переговоры Усика и Уайлдера

Коппинджер сообщил, что стороны не смогли договориться о проведении поединка, который Усик планировал на март 2027 года. По информации инсайдера, украинец должен вернуться на ринг весной, однако его следующий соперник пока не определен.

Рафаэль со ссылкой на менеджера Уайлдера Шелли Финкеля назвал причиной проблем в переговорах финансовые требования украинца.

"По словам менеджера Уайлдера, Усик запросил за бой больше денег, чем Zuffa и Турки Аль аш-Шейх были готовы заплатить", — написал Рафаэль.

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Коппинджер также сообщил, что Усик заинтересован в поединке с чемпионом WBA и WBO в тяжелом весе Давидом Бенавидесом.

Уайлдер согласился на бой с Опетаей

Команда Уайлдера тем временем приняла предложение провести поединок против Джея Опетаи.

По информации Рафаэля, в случае окончательного утверждения встреча состоится в супертяжелом весе 11 декабря в Кардиффе в рамках вечера бокса Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри.

Финкель также сообщил, что команда американского боксера вела переговоры о возможном поединке с Муратом Гассиевым.

Уайлдер в последний раз выходил на ринг в апреле, когда победил Дерека Чисору раздельным решением судей. Опетая в сентябре одолел техническим нокаутом Ноэля Микаэляна.

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