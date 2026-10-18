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Главная Спорт Дюбуа за два раунда победил Уордли и защитил титул чемпиона мира

Дюбуа за два раунда победил Уордли и защитил титул чемпиона мира

Ua ru
18 октября 2026 12:28
Даниэль Дюбуа защитил титул WBO в бою с Фабио Уордли Reuters
Британский боксер Дэниел Дюбуа. Фото: Reuters

Британский боксер Даниэль Дюбуа, действующий чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе, встретился с бывшим обладателем этого титула Фабио Уордли на арене O2 в Лондоне в ночь с 17 на 18 октября. Соперники провели реванш после первого поединка в мае 2026 года. На этот раз бой завершился досрочно, а победитель был определен еще до конца второго раунда.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как прошёл бой Дюбуа и Уордли

Дюбуа активно начал поединок и уже на 17-й секунде первого раунда отправил Уордли в нокдаун ударом правой. Фабио поднялся и продолжил бой, однако в конце раунда оказался у канатов под серией ударов соперника. Завершить поединок досрочно тогда помешал гонг.

Во втором раунде Дюбуа снова пошёл вперед и продолжил атаковать. Уордли пропускал удары, после чего его угол выбросил полотенце на ринг. Рефери Стив Грей остановил бой, зафиксировав технический нокаут.

После победы Дюбуа поделился впечатлениями от поединка.

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"Фабио — великолепный боец, он во второй раз вышел на ринг, но это было мое время и моя эра. С самого начала у меня были свои намерения, злые намерения", — сказал боксер, цитирует Reuters.

С кем может сразиться Дюбуа дальше

После завершения поединка к Дюбуа на ринг вышел хорват Филип Хргович, обладающий титулом IBF в супертяжелом весе. Он предложил британцу провести бой за объединение чемпионских поясов и назвал март 2027 года возможным сроком встречи.

Промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен отметил, что перед этим Хрговичу, возможно, придется провести поединки с другими соперниками. Сам Дюбуа заявил, что хочет вернуть титул IBF, который ранее утратил.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что переговоры о поединке бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика с Деонтеем Уайлдером зашли в тупик из-за финансовых разногласий. После этого команда американского боксера приняла предложение о бое с Джеем Опетаей.

Также Новини.LIVE писали о том, что 14 октября в Киеве состоялся пятый турнир Alpha Self Defense (ASD V). В программе были поединки по любительскому ММА, грепплингу и профессиональному панкратиону. Победителями стали семь спортсменов, среди которых были чемпионы международных соревнований и военнослужащий украинской разведки.

бокс Даниэль Дюбуа WBO нокаут боксер Фабио Уордли
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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