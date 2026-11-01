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Главная Спорт Канело прервал серию неудач и завоевал чемпионский пояс в бою с Мбилли

Канело прервал серию неудач и завоевал чемпионский пояс в бою с Мбилли

Ua ru
1 ноября 2026 01:42
Канело победил Мбилли и вернулся на вершину дивизиона WBC
Сауль Альварес (слева) в бою с Кристианом Мбилли. Фото: Reuters

Мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу Канело одержал победу над Кристианом Мбилли в поединке за чемпионский титул WBC во втором среднем весе. Встреча состоялась в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и завершилась после всех 12 раундов. Судьи единогласно отдали предпочтение мексиканцу со счетом 115:112, 116:111 и 117:110. Благодаря этому результату Альварес завоевал пояс WBC.

Для него этот бой стал возможностью вновь закрепиться среди чемпионов дивизиона, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как складывался поединок

Кристиан Мбилли начал встречу активно и пытался навязать сопернику высокий темп, регулярно выбрасывая серии ударов. Сауль Альварес постепенно адаптировался к манере оппонента, чаще отвечал точными контратаками и лучше контролировал дистанцию. По ходу боя мексиканец сумел перехватить инициативу, а в восьмом раунде его соперник потерял одно очко из-за удара по затылку.

В заключительных раундах Альварес действовал увереннее и точнее, сохранив преимущество до финального гонга. Мбилли продолжал бороться, однако изменить ход встречи ему не удалось. Победа позволила мексиканцу получить титул WBC во втором среднем весе — категории до 168 фунтов, или около 76,2 кг.

Для Альвареса этот успех стал важным этапом после поражения от Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года. Мбилли, в свою очередь, потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Вопрос о следующем сопернике Канело остается открытым: среди возможных вариантов спортивные издания называют Хамзу Шираза и Лестера Мартинеса.

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спорт бокс Сауль Альварес бой WBC
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий

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