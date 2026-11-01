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Главная Спорт Усик готов сменить весовую категорию ради поединка с Бенавидесом

Усик готов сменить весовую категорию ради поединка с Бенавидесом

Ua ru
1 ноября 2026 13:02
Александр Усик может вернуться в крузервейт ради боя с Бенавидесом facebook.com/Alexanderusyk
Украинский боксер Александр Усик. Фото: facebook.com/Alexanderusyk

Украинский боксер Александр Усик рассматривает возможность возвращения в первую тяжелую весовую категорию ради поединка с американцем Дэвидом Бенавидесом. Спортсмен отметил, что уже достиг своих целей в супертяжелом дивизионе, а сейчас весит около 96–97 килограммов.

Об этом Усик рассказал во время общения с журналистами, сообщает Новини.LIVE.

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Почему Усик хочет вернуться в первый тяжелый вес

По словам украинского боксера, он готов рассмотреть возможность выступления в крузервейте, если у него появится такая возможность.

"Но если у меня будет возможность выступить в крузервейте, то я вернусь", — отметил спортсмен.

Усик также положительно оценил потенциальный поединок с Бенавидесом, назвав его большим боем.

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"Это великий бой, потому что Бенавидес — великий чемпион. Я тоже немного", — пошутил украинец.

Когда Усик в последний раз выступал в крузервейте

Последний раз Александр Усик боксировал в первом тяжелом весе в 2018 году. Тогда он победил Тони Беллью и владел всеми основными чемпионскими поясами этого дивизиона.

После этого украинец перешел в супертяжелый вес, где также завоевал чемпионские титулы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 1 ноября мексиканский боксер Сауль Альварес, известный как Канело, победил Кристиана Мбилли в поединке за титул WBC во втором среднем весе. Бой продлился все 12 раундов, а судьи единогласно присудили победу Альваресу. Для Мбилли это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Также Новини.LIVE писали, что 18 октября британский боксер Даниэль Дюбуа победил Фабио Уордли техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. После поединка хорват Филип Хргович предложил Дюбуа провести бой за объединение чемпионских поясов.

Александр Усик бокс бой Давид Бенавидес
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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