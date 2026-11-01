Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил против решения CAS о возвращении российских национальных сборных к международным хоккейным соревнованиям. По его мнению, это недопустимо, и он призывает мировое сообщество занять четкую позицию и не допускать РФ к спорту.

Об этом он написал в своём посте в X, передаёт Новини.LIVE.

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Сибига отреагировал на возвращение РФ в международный хоккей

По словам главы МИД, CAS запятнает лёд украинской кровью, допуская возвращение российского хоккея. Он напомнил, что РФ до сих пор ведет войну против Украины и не прекратила убивать украинцев. По его мнению, нельзя возвращать российские хоккейные команды в международный спорт, ведь с момента полномасштабного вторжения ничего не изменилось. Он назвал такое решение неприемлемым.

"Российские национальные сборные представляют государство, которое до сих пор ведет агрессивную войну. Разрешение на их возвращение сейчас придаст Москве международную легитимность, к которой она стремится", — написал он.

Он призвал международное сообщество и украинских партнеров занять четкую позицию по поводу этой ситуации. Речь идет о повторном допуске России к международным соревнованиям. Сибига заявил, что "это позорное решение должно быть отменено", ведь невозможно игнорировать факт войны, развязанной РФ, и жить обычной жизнью.

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"Я также призываю правительства, не утратившие свой моральный компас, запретить российским спортсменам въезд на свою территорию", — написал глава МИД.

По его мнению, РФ должна ощутить последствия развязанной войны против Украины, в том числе и в международном спорте.

Автор: Андрей Сибига. Скриншот: X

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