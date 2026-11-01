Сборная Украины по хоккею. Фото: ФХУ

Сборная Украины по хоккею рискует потерять место в элитном дивизионе чемпионата мира-2027 из-за возвращения России к международным соревнованиям. После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) российская команда может возобновить выступления на прежнем уровне, а украинцев, которые впервые за 20 лет пробились в элиту, могут перевести в низший дивизион.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на шведское издание Aftonbladet.

Реклама

Сборная России по хоккею. Фото: росСМИ

Россия может заменить Украину на ЧМ-2027

Президент Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон заявил, что решение CAS предусматривает возвращение России к международным турнирам.

По его словам, ранее конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) определил, что после отстранения россияне должны возобновить выступления на том уровне, который занимали до санкций.

"Мы ранее приняли решение на уровне конгресса, что когда Россия вернется, она будет играть на том уровне, на котором была", — объяснил Ларссон.

Читайте также:

Решение ИИХФ создает угрозу для сборной Украины, которая последней добилась повышения в элитный дивизион чемпионата мира.

Пока окончательного решения относительно состава участников еще нет. На следующей неделе ИИХФ должна рассмотреть практические вопросы возвращения россиян, в частности возможные изменения количества команд и формата соревнований.

Ларссон подчеркнул, что шведская федерация выступает против допуска России, однако бойкотировать международные турниры не планирует.

В Европе выступили против возвращения России

Против возобновления участия российских спортсменов в международных соревнованиях выступили и депутаты Европейского парламента.

Евродепутат Рихардс Колс раскритиковал решение CAS, подчеркнув, что Россия ничего не сделала для возвращения в мировой спорт.

"Россия добилась благоприятного для себя решения, хотя ничего не сделала, чтобы заслужить реабилитацию", — заявил политик.

Отдельно правительство Швеции обратилось к Европейской комиссии с призывом усилить визовые ограничения для российских и белорусских спортивных представителей.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Германия выступила против возвращения сборной России на чемпионат мира. В федерации заявили, что допуск россиян после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) создает серьезные риски для безопасности, а также политические и экономические риски для принимающей страны.

Также Новини.LIVE писал, что Россия получила право провести чемпионат мира по тяжелой атлетике среди взрослых в 2030 году. Соответствующее решение принял Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), определив Москву местом проведения турнира.