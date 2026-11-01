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Головна Спорт Росія після рішення CAS може замінити Україну у світовому дивізіоні

Росія після рішення CAS може замінити Україну у світовому дивізіоні

Ua ru
1 листопада 2026 00:20
Росія може замінити Україну на чемпіонаті світу-2027 з хокею ФХУ
Збірна України з хокею. Фото: ФХУ

Збірна України з хокею ризикує втратити місце в елітному дивізіоні чемпіонату світу-2027 через повернення Росії до міжнародних змагань. Після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) російська команда може відновити виступи на попередньому рівні, а українців, які вперше за 20 років пробилися до еліти, можуть перевести до нижчого дивізіону.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на шведське видання Aftonbladet.

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Сборная России по хоккею
Збірна Росії з хокею. Фото: росЗМІ

Росія може замінити Україну на ЧС-2027

Президент Шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон заявив, що рішення CAS передбачає повернення Росії до міжнародних турнірів.

За його словами, раніше конгрес Міжнародної федерації хокею (IIHF) визначив, що після відсторонення росіяни мають відновити виступи на тому рівні, який займали до санкцій.

"Ми раніше ухвалили рішення на рівні конгресу, що коли Росія повернеться, вона гратиме на тому рівні, на якому була", — пояснив Ларссон.

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Рішення ИИХФ створює загрозу для збірної України, яка останньою здобула підвищення до елітного дивізіону чемпіонату світу.

Наразі остаточного рішення щодо складу учасників ще немає. Наступного тижня ИИХФ має розглянути практичні питання повернення росіян, зокрема можливі зміни кількості команд і формату змагань.

Ларссон наголосив, що шведська федерація виступає проти допуску Росії, однак бойкотувати міжнародні турніри не планує.

У Європі виступили проти повернення Росії

Проти відновлення участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях виступили й депутати Європейського парламенту.

Євродепутат Ріхардс Колс розкритикував рішення CAS, наголосивши, що Росія не зробила нічого для повернення до світового спорту.

"Росія домоглася сприятливого для себе рішення, хоча не зробила нічого, щоб заслужити на реабілітацію", — заявив політик.

Окремо уряд Швеції звернувся до Європейської комісії із закликом посилити візові обмеження для російських і білоруських спортивних представників.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Німеччина виступила проти повернення збірної Росії на чемпіонат світу. У федерації заявили, що допуск росіян після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) створює серйозні безпекові, політичні та економічні ризики для країни-господарки.

Також Новини.LIVE писав, що Росія отримала право провести чемпіонат світу з важкої атлетики серед дорослих у 2030 році. Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF), визначивши Москву місцем проведення турніру.

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Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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