Німеччина виступила проти допуску збірної Росії на ЧС з хокею-2027

Російські хокеїсти під час матчу. Фото: росЗМІ

Німецький хокейний союз (DEB) виступив проти повернення російських дорослих збірних до міжнародних змагань після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні. У федерації заявили, що допуск Росії створює серйозні безпекові, політичні та економічні ризики для чемпіонату світу-2027, який має відбутися в Німеччині.

Про це йдеться в офіційній заяві Німецького хокейного союзу від 30 жовтня, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Російські хокейні уболівальники. Фото: росЗМІ

Німеччина виступила проти повернення Росії на ЧС

Керівництво DEB заявило, що не підтримує рішення CAS щодо допуску російських національних команд до міжнародних хокейних турнірів.

У Німецькому хокейному союзі підкреслили, що раніше вже висловлювали свою позицію перед Радою Міжнародної федерації хокею (IIHF) та під час слухань у CAS.

Особливе занепокоєння викликає можливість участі Росії в чемпіонаті світу 2027 року, господаркою якого стане Німеччина.

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"Для нас, як для країни-господарки, допуск Росії тягне за собою серйозні наслідки для безпеки, політики та економіки", — йдеться в заяві.

Наразі німецька федерація спільно з IIHF аналізує правові та практичні наслідки рішення суду. Про подальші кроки організація повідомить пізніше.

Рішення CAS та участь України

В ИИХФ вже заявили, що виконають рішення CAS щодо повернення російських збірних, хоча й не погоджується з вердиктом арбітражу.

Раніше Росію відсторонили від участі в чемпіонаті світу 2027 року. Це робили з 2022 року після початку російського вторгнення в Україну.

Збірна України вперше за 20 років мала виступити в елітному дивізіоні світової першості.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що український армрестлер Тарас Богдан переміг росіянина Артура Варелджяна на чемпіонаті світу в Індії. Спортсмени змагалися в молодіжній ваговій категорії до 70 кг на ліву руку. Попри потужний початок суперника, українець витримав натиск, перехопив ініціативу та виграв.

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