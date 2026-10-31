Німеччина виступила проти допуску збірної Росії на ЧС з хокею-2027

Німеччина виступила проти повернення Росії на хокейний ЧС
Німецький хокейний союз (DEB) виступив проти повернення російських дорослих збірних до міжнародних змагань після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні. У федерації заявили, що допуск Росії створює серйозні безпекові, політичні та економічні ризики для чемпіонату світу-2027, який має відбутися в Німеччині.
Про це йдеться в офіційній заяві Німецького хокейного союзу від 30 жовтня, повідомляє портал Новини.LIVE.
Німеччина виступила проти повернення Росії на ЧС
Керівництво DEB заявило, що не підтримує рішення CAS щодо допуску російських національних команд до міжнародних хокейних турнірів.
У Німецькому хокейному союзі підкреслили, що раніше вже висловлювали свою позицію перед Радою Міжнародної федерації хокею (IIHF) та під час слухань у CAS.
Особливе занепокоєння викликає можливість участі Росії в чемпіонаті світу 2027 року, господаркою якого стане Німеччина.
"Для нас, як для країни-господарки, допуск Росії тягне за собою серйозні наслідки для безпеки, політики та економіки", — йдеться в заяві.
Наразі німецька федерація спільно з IIHF аналізує правові та практичні наслідки рішення суду. Про подальші кроки організація повідомить пізніше.
Рішення CAS та участь України
В ИИХФ вже заявили, що виконають рішення CAS щодо повернення російських збірних, хоча й не погоджується з вердиктом арбітражу.
Раніше Росію відсторонили від участі в чемпіонаті світу 2027 року. Це робили з 2022 року після початку російського вторгнення в Україну.
Збірна України вперше за 20 років мала виступити в елітному дивізіоні світової першості.
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