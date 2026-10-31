Германия выступила против допуска сборной России на ЧМ по хоккею-2027

Российские хоккеисты во время матча. Фото: российские СМИ

Немецкий хоккейный союз (DEB) выступил против возвращения российских взрослых сборных на международные соревнования после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. В федерации заявили, что допуск России создает серьезные риски для безопасности, а также политические и экономические риски для чемпионата мира-2027, который должен состояться в Германии.

Об этом говорится в официальном заявлении Немецкого хоккейного союза от 30 октября, сообщает портал Новини.LIVE.

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Российские хоккейные болельщики. Фото: росСМИ

Германия выступила против возвращения России на ЧМ

Руководство DEB заявило, что не поддерживает решение CAS о допуске российских национальных команд к международным хоккейным турнирам.

В Немецком хоккейном союзе подчеркнули, что ранее уже выражали свою позицию перед Советом Международной федерации хоккея (IIHF) и во время слушаний в CAS.

Особую обеспокоенность вызывает возможность участия России в чемпионате мира 2027 года, хозяйкой которого станет Германия.

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"Для нас, как для принимающей страны, допуск России влечет за собой серьезные последствия для безопасности, политики и экономики", — говорится в заявлении.

В настоящее время немецкая федерация совместно с IIHF анализирует правовые и практические последствия решения суда. О дальнейших шагах организация сообщит позже.

Решение CAS и участие Украины

В ИИХФ уже заявили, что выполнят решение CAS о возвращении российских сборных, хотя и не согласны с вердиктом арбитража.

Ранее Россию отстранили от участия в чемпионате мира 2027 года. Это делали с 2022 года после начала российского вторжения в Украину.

Сборная Украины впервые за 20 лет должна была выступить в элитном дивизионе мирового первенства.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что украинский армрестлер Тарас Богдан победил россиянина Артура Варелджяна на чемпионате мира в Индии. Спортсмены соревновались в молодежной весовой категории до 70 кг на левую руку. Несмотря на мощное начало соперника, украинец выдержал натиск, перехватил инициативу и победил.

Также Новини.LIVE писал, что тренерский штаб киевского "Динамо" пополнил 28-летний польский специалист Артур Ренковский. Ранее он работал ассистентом главного тренера "Радомяка" Бруну Балтазара, а 21 октября покинул польский клуб.