Сборная Беларуси по хоккею. Фото: российские СМИ

Мужские сборные Беларуси не примут участия во взрослом и юниорском чемпионатах мира по хоккею в 2027 году. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) частично удовлетворила апелляцию Белорусской ассоциации хоккея, однако не нашла оснований для немедленного возвращения команд к соревнованиям.

Об этом сообщает IIHF, передает Новини.LIVE.

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Почему Беларусь не допустили к чемпионату мира

Дисциплинарный совет IIHF частично удовлетворил апелляцию Белорусской ассоциации хоккея на предыдущее решение Совета от 27 июля 2026 года. В то же время он подтвердил, что на данный момент нет правовых оснований для немедленной реинтеграции белорусских команд.

При рассмотрении были учтены текущие спортивные и организационные договоренности, структура соревнований, расписания, продажа билетов и планирование сезона 2027 года.

Что в IIHF сказали об участии России

Отдельно в федерации прокомментировали ситуацию с российскими командами. Несмотря на несогласие с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), IIHF заявила, что принимает необходимые меры для его выполнения.

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В настоящее время IIHF изучает возможные пути урегулирования ситуации и начинает переговоры с национальными ассоциациями, в частности с Федерацией хоккея России. Цель — найти конструктивный путь дальнейшего развития мирового хоккея.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что шведская компания AJ Products прекратила 37-летнее партнерство с Международной федерацией хоккея на льду и отказалась спонсировать мужской чемпионат мира в следующем году. Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда о возвращении российских команд к международным соревнованиям.

Также Новини.LIVE писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение CAS о возвращении российских национальных сборных к международным хоккейным соревнованиям. Он призвал мировое сообщество добиваться отмены этого решения и не допускать российских игроков к международному спорту.