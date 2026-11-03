Хоккейный матч. Фото: facebook.com/ajprodukter

Шведская компания AJ Products, которая спонсировала чемпионат мира по хоккею на протяжении 37 лет, отказывается от спонсорства следующего турнира. Причиной стало решение CAS допустить Россию к международным соревнованиям по хоккею.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

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AJ Products расторгает многолетнее партнерство с IIHF

Шведский производитель мебели AJ Products объявил, что не будет поддерживать чемпионат мира по хоккею среди мужчин в следующем году. Причина — возвращение представителей России в международный спорт. Известно, что эта компания сотрудничала с IIHF еще с 1989 года, то есть целых 37 лет.

Генеральный директор AJ Products Дэвид Брей подтвердил Reuters, что логотип компании больше не будет появляться на турнире.

"Мы решили, что логотип AJ не будет связан с чемпионатом IIHF среди мужчин в следующем году, теперь, когда России снова разрешено участвовать в соревнованиях", — заявил он.

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Он также подчеркнул, что решение было принято после многолетнего сотрудничества, но решение прекратить спонсорство ЧМ после возвращения РФ было "легким":

"У нас давнее партнерство с IIHF, продолжающееся уже 37 лет, поэтому мы приняли это решение после решения суда в пятницу. Во многих сферах бизнеса бывают сложные решения, но это было очень легко принять", — добавил он.

Что известно

Как мы уже писали, решение CAS предусматривает возвращение представителей РФ на международные хоккейные турниры. После отстранения российские спортсмены должны возобновить выступления на том же уровне, что и до введения санкций.

Новини.LIVE сообщали, что глава МИД Украины Андрей Сибига эмоционально отреагировал на такое решение. Он подчеркнул, что это недопустимо. По его мнению, это "опачка льда украинской кровью".