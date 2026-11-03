Хокейний матч. Фото: facebook.com/ajprodukter

Шведська компанія AJ Products, яка підтримувала ЧС з хокею протягом 37 років, відмовляється від спонсорства наступного турніру. Причиною стало рішення CAS повернути Росію до міжнародних змагань з хокею.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

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AJ Products розриває багаторічне партнерство з IIHF

Шведський виробник меблів AJ Products оголосив, що не підтримуватиме ЧC з хокею серед чоловіків наступного року. Причина — повернення представників Росії в міжнародний спорт. Відомо, що ця компанія співпрацювала з IIHF ще з 1989 року, тобто аж 37 років.

Генеральний директор AJ Products Девід Брей підтвердив Reuters, що логотип компанії більше не з'являтиметься на турнірі.

"Ми вирішили, що логотип AJ не буде пов’язаний із чемпіонатом IIHF серед чоловіків наступного року, тепер, коли Росії знову дозволено змагатися", — заявив він.

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Він також наголосив, що рішення було ухвалене після багаторічної співпраці, але рішення припинити спонсорство ЧС, після повернення РФ, було "легким":

"Ми маємо давнє партнерство з IIHF протягом 37 років, тому ми ухвалили це рішення після рішення суду в п’ятницю. У багатьох бізнесах бувають складні рішення, але це було дуже легко прийняти", — додав він.

Що відомо

Ми писали, рішення CAS передбачає повернення представників РФ до міжнародних турнірів з хокею. Після відсторонення російські спортсмени мають відновити змагання на рівні, який був до санкцій.

Новини.LIVE інформували, що очільник МЗС України Андрій Сибіга емоційно відреагував на таке рішення. Він наголосив, що це є неприпустимим. На його думку, це "заплямування льоду українською кров'ю".