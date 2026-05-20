Главная Спорт Арсенал после неудачи Ман Сити стал чемпионом АПЛ впервые за 22 года

Дата публикации 20 мая 2026 01:31
Арсенал досрочно стал чемпионом Англии — впервые со времен золотого состава Венгера
Болельщики лондонского "Арсенала" празднуют победу. Фото: Reuters

Лондонский "Арсенал" официально стал чемпионом Англии сезона-2025/2026. Команда Микеля Артеты досрочно гарантировала себе титул после ничьей "Манчестер Сити" в матче 37-го тура АПЛ.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Празднование болельщиков лондонского "Арсенала". Фото: Reuters

"Арсенал" досрочно стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" не смог обыграть "Борнмут" и потерял очки в выездном матче — 1:1. После этого "горожане" окончательно потеряли математические шансы догнать "Арсенал" в турнирной таблице.

За тур до завершения чемпионата лондонский клуб имеет 82 очка и гарантировал себе первое место. "Манчестер Сити" с 78 баллами остался на втором месте.

Холлан и Доннарума. Фото: Reuters

В нынешнем сезоне "Арсенал" провел 37 матчей в АПЛ, в которых одержал 25 побед, семь раз сыграл вничью и потерпел лишь пять поражений. Команда Микеля Артеты демонстрировала стабильные результаты на протяжении всего чемпионата и смогла выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Сити".

Для "Арсенала" это первое чемпионство Англии с сезона-2003/2004. Тогда лондонский клуб под руководством Арсен Венгер завершил сезон без единого поражения.

Свой последний матч чемпионского сезона команда Артеты проведет 24 мая против "Кристал Пэлас". Встреча состоится на стадионе "Селгерст Парк" в Лондоне.

Манчестер Сити Арсенал АПЛ
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
