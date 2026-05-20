Головна Спорт Арсенал після невдачі Ман Сіті став чемпіоном АПЛ вперше за 22 роки

Арсенал після невдачі Ман Сіті став чемпіоном АПЛ вперше за 22 роки

Дата публікації: 20 травня 2026 01:31
Арсенал достроково став чемпіоном Англії — вперше з часів золотого складу Венгера
Уболівальники лондонського "Арсеналу" святкують перемогу. Фото: Reuters

Лондонський "Арсенал" офіційно став чемпіоном Англії сезону-2025/2026. Команда Мікель Артета достроково гарантувала собі титул після нічиєї "Манчестер Сіті" у матчі 37-го туру АПЛ.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Болельщики лондонского Арсенала
Святкування уболівальників лондонського "Арсеналу". Фото: Reuters

"Арсенал" достроково став чемпіоном Англії

"Манчестер Сіті" не зміг обіграти "Борнмут" та втратив очки у виїзному матчі — 1:1. Після цього "городяни" остаточно втратили математичні шанси наздогнати "Арсенал" у турнірній таблиці.

За тур до завершення чемпіонату лондонський клуб має 82 очки та гарантував собі перше місце. "Манчестер Сіті" із 78 балами залишився на другому місці.

Холлан и Доннарума
Голлан та Доннарума. Фото: Reuters

У нинішньому сезоні "Арсенал" провів 37 матчів в АПЛ, у яких здобув 25 перемог, сім разів зіграв унічию та зазнав лише п’яти поразок. Команда Мікеля Артети демонструвала стабільні результати протягом усього чемпіонату та змогла витримати конкуренцію з боку "Манчестер Сіті".

Для "Арсеналу" це перше чемпіонство Англії з сезону-2003/2004. Тоді лондонський клуб під керівництвом Арсен Венгер завершив сезон без жодної поразки.

Свій останній матч чемпіонського сезону команда Артети проведе 24 травня проти "Кристал Пелас". Зустріч відбудеться на стадіоні "Селгерст Парк" у Лондоні.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
