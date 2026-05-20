Арсенал достроково став чемпіоном Англії — вперше з часів золотого складу Венгера

Уболівальники лондонського "Арсеналу" святкують перемогу.

Лондонський "Арсенал" офіційно став чемпіоном Англії сезону-2025/2026. Команда Мікель Артета достроково гарантувала собі титул після нічиєї "Манчестер Сіті" у матчі 37-го туру АПЛ.

"Манчестер Сіті" не зміг обіграти "Борнмут" та втратив очки у виїзному матчі — 1:1. Після цього "городяни" остаточно втратили математичні шанси наздогнати "Арсенал" у турнірній таблиці.

За тур до завершення чемпіонату лондонський клуб має 82 очки та гарантував собі перше місце. "Манчестер Сіті" із 78 балами залишився на другому місці.

У нинішньому сезоні "Арсенал" провів 37 матчів в АПЛ, у яких здобув 25 перемог, сім разів зіграв унічию та зазнав лише п’яти поразок. Команда Мікеля Артети демонструвала стабільні результати протягом усього чемпіонату та змогла витримати конкуренцію з боку "Манчестер Сіті".

Для "Арсеналу" це перше чемпіонство Англії з сезону-2003/2004. Тоді лондонський клуб під керівництвом Арсен Венгер завершив сезон без жодної поразки.

Свій останній матч чемпіонського сезону команда Артети проведе 24 травня проти "Кристал Пелас". Зустріч відбудеться на стадіоні "Селгерст Парк" у Лондоні.

