Ветеран с ампутацией стал чемпионом Украины по боксу

Бывший аэроразведчик Артем Хребет стал чемпионом Украины по боксу среди ветеранов, победив Михаила Дроботенко. Поединок состоялся в Броварах и стал историческим для украинского бокса.

О победе Хребта сообщил портал Новини.LIVE.

Победа в историческом поединке

Бой прошел в рамках вечера бокса от Spartabox Faniian Promotions. Соперником Хребета был Михаил Дроботенко, известный под позывным "Север". По итогам поединка победу одержал Хребет, который получил чемпионский титул среди ветеранов.

Этот поединок стал первым в истории Украины титульным боем, в котором сошлись двое ветеранов с двойной ампутацией. Оба боксера имеют боевой опыт и получили тяжелые ранения во время войны, после чего вернулись к активной жизни через спорт.

Хребет, который имеет позывной "Гризли", ранее служил аэроразведчиком и после ранения не оставил физическую активность. Его участие в соревнованиях стало примером восстановления и адаптации ветеранов через спорт.

Поединок в Броварах собрал внимание многих военных, поскольку их побратимы провели важный бой для развития ветеранского спорта в Украине.