Головна Спорт Артем Хребет став чемпіоном України з боксу серед ветеранів

Артем Хребет став чемпіоном України з боксу серед ветеранів

Дата публікації: 4 квітня 2026 22:34
Ветеран з ампутацією став чемпіоном України з боксу
Артем Хребет. Фото: instagram.com/artemkhrebet

Колишній аеророзвідник Артем Хребет став чемпіоном України з боксу серед ветеранів, перемігши Михайла Дроботенка. Поєдинок відбувся у Броварах і став історичним для українського боксу.

Про перемогу Хребта повідомив портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перемога в історичному поєдинку

Бій пройшов у рамках вечора боксу від Spartabox Faniian Promotions. Суперником Хребета був Михайло Дроботенко, відомий під позивним "Сєвєр". За підсумками поєдинку перемогу здобув Хребет, який отримав чемпіонський титул серед ветеранів.

Цей поєдинок став першим в історії України титульним боєм, у якому зійшлися двоє ветеранів із подвійною ампутацією. Обидва боксери мають бойовий досвід та зазнали важких поранень під час війни, після чого повернулися до активного життя через спорт.

Хребет, який має позивний "Грізлі", раніше служив аеророзвідником і після поранення не залишив фізичну активність. Його участь у змаганнях стала прикладом відновлення та адаптації ветеранів через спорт.

Поєдинок у Броварах зібрав увагу багатьох військових, оскільки їх побратими провели важливий бій для розвитку ветеранського спорту в Україні.

ветерани українські боксери Артем Хребет
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
