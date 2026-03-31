Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Спорт Україна вперше за багато років отримала свою чемпіонку світу з боксу

Україна вперше за багато років отримала свою чемпіонку світу з боксу

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 08:30
Україна вперше за багато років отримала свою чемпіонку світу з боксу
Анастасія Петренко. Фото: instagram.com/nastya_strong_petrenko

Українська боксерка Анастасія Петренко здобула титул чемпіонки світу за версією IBO у другій найлегшій вазі. Це перший такий успіх у кар’єрі спортсменки.

Поєдинок відбувся у ніч проти 29 березня в бельгійському Ерсталі, повідомляє портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Українка вперше здобула титул IBO

Суперницею українки стала мексиканка Марія Соледад Варгас. Бій тривав усі 10 раундів і завершився одноголосною перемогою Петренко за рішенням суддів — 97:93, 96:94, 97:93.

Українка впевнено контролювала хід поєдинку, працювала другим номером і точно відповідала на атаки суперниці. У ключових епізодах вона демонструвала кращу точність і витримку, що дозволило їй отримати перевагу на суддівських записках.

Цей титул став першим світовим у професійній кар’єрі 30-річної спортсменки. Раніше Петренко володіла поясами WBC Francophone та WBC Ukraine, а також була чемпіонкою України.

Читайте також:
Анастасия Петренко
Анастасія Петренко зі своїм коханим. Фото: instagram.com/nastya_strong_petrenko

Перемога у Ерсталі дозволила українці зберегти безпрограшний рекорд на профі-рингу — вісім перемог у восьми боях, чотири з яких здобула нокаутом.

Петренко стала першою українською чемпіонкою світу за версією IBO за тривалий час. Востаннє подібного успіху досягала Аліна Шатернікова.

Зазначимо, що на відміну від чоловічого боксу, де титул IBO є другорядним, у жіночому професійному боксі він один із п’яти основних.

Після бою спортсменка поділилася емоціями у соцмережах, опублікувавши фото з поясом і коротким підписом: "Ми — чемпіони світу".

Як повідомляв портал Новини.LIVE, син Віталія Кличка дебютував за одну з кращих команд Європи.

Також портал Новини.LIVE публікував фото автомобіля, який продає Володимир Бражко.

Ваша пробная версия Premium закончилась

українські боксери Анастасія Петренко IBO
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації