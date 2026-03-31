Україна вперше за багато років отримала свою чемпіонку світу з боксу

Анастасія Петренко. Фото: instagram.com/nastya_strong_petrenko

Українська боксерка Анастасія Петренко здобула титул чемпіонки світу за версією IBO у другій найлегшій вазі. Це перший такий успіх у кар’єрі спортсменки.

Поєдинок відбувся у ніч проти 29 березня в бельгійському Ерсталі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Українка вперше здобула титул IBO

Суперницею українки стала мексиканка Марія Соледад Варгас. Бій тривав усі 10 раундів і завершився одноголосною перемогою Петренко за рішенням суддів — 97:93, 96:94, 97:93.

Українка впевнено контролювала хід поєдинку, працювала другим номером і точно відповідала на атаки суперниці. У ключових епізодах вона демонструвала кращу точність і витримку, що дозволило їй отримати перевагу на суддівських записках.

Цей титул став першим світовим у професійній кар’єрі 30-річної спортсменки. Раніше Петренко володіла поясами WBC Francophone та WBC Ukraine, а також була чемпіонкою України.

Анастасія Петренко зі своїм коханим. Фото: instagram.com/nastya_strong_petrenko

Перемога у Ерсталі дозволила українці зберегти безпрограшний рекорд на профі-рингу — вісім перемог у восьми боях, чотири з яких здобула нокаутом.

Петренко стала першою українською чемпіонкою світу за версією IBO за тривалий час. Востаннє подібного успіху досягала Аліна Шатернікова.

Зазначимо, що на відміну від чоловічого боксу, де титул IBO є другорядним, у жіночому професійному боксі він один із п’яти основних.

Після бою спортсменка поділилася емоціями у соцмережах, опублікувавши фото з поясом і коротким підписом: "Ми — чемпіони світу".

