Украина впервые за много лет получила свою чемпионку мира по боксу
Украинская боксерка Анастасия Петренко завоевала титул чемпионки мира по версии IBO во втором легчайшем весе. Это первый такой успех в карьере спортсменки.
Поединок состоялся в ночь на 29 марта в бельгийском Эрстале, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинка впервые завоевала титул IBO
Соперницей украинки стала мексиканка Мария Соледад Варгас. Бой продлился все 10 раундов и завершился единогласной победой Петренко по решению судей — 97:93, 96:94, 97:93.
Украинка уверенно контролировала ход поединка, работала вторым номером и точно отвечала на атаки соперницы. В ключевых эпизодах она демонстрировала лучшую точность и выдержку, что позволило ей получить преимущество на судейских записках.
Этот титул стал первым мировым в профессиональной карьере 30-летней спортсменки. Ранее Петренко владела поясами WBC Francophone и WBC Ukraine, а также была чемпионкой Украины.
Победа в Эрстале позволила украинке сохранить беспроигрышный рекорд на профи-ринге - восемь побед в восьми боях, четыре из которых одержала нокаутом.
Петренко стала первой украинской чемпионкой мира по версии IBO за длительное время. В последний раз подобного успеха достигала Алина Шатерникова.
Отметим, что в отличие от мужского бокса, где титул IBO является второстепенным, в женском профессиональном боксе он один из пяти основных.
После боя спортсменка поделилась эмоциями в соцсетях, опубликовав фото с поясом и короткой подписью: "Мы — чемпионы мира".
