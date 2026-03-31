Украина впервые за много лет получила свою чемпионку мира по боксу

Украина впервые за много лет получила свою чемпионку мира по боксу

Дата публикации 31 марта 2026 08:30
Украина впервые за много лет получила свою чемпионку мира по боксу
Анастасия Петренко. Фото: instagram.com/nastya_strong_petrenko

Украинская боксерка Анастасия Петренко завоевала титул чемпионки мира по версии IBO во втором легчайшем весе. Это первый такой успех в карьере спортсменки.

Поединок состоялся в ночь на 29 марта в бельгийском Эрстале, сообщает портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Украинка впервые завоевала титул IBO

Соперницей украинки стала мексиканка Мария Соледад Варгас. Бой продлился все 10 раундов и завершился единогласной победой Петренко по решению судей — 97:93, 96:94, 97:93.

Украинка уверенно контролировала ход поединка, работала вторым номером и точно отвечала на атаки соперницы. В ключевых эпизодах она демонстрировала лучшую точность и выдержку, что позволило ей получить преимущество на судейских записках.

Этот титул стал первым мировым в профессиональной карьере 30-летней спортсменки. Ранее Петренко владела поясами WBC Francophone и WBC Ukraine, а также была чемпионкой Украины.

Анастасия Петренко
Анастасия Петренко со своим возлюбленным. Фото: instagram.com/nastya_strong_petrenko

Победа в Эрстале позволила украинке сохранить беспроигрышный рекорд на профи-ринге - восемь побед в восьми боях, четыре из которых одержала нокаутом.

Петренко стала первой украинской чемпионкой мира по версии IBO за длительное время. В последний раз подобного успеха достигала Алина Шатерникова.

Отметим, что в отличие от мужского бокса, где титул IBO является второстепенным, в женском профессиональном боксе он один из пяти основных.

После боя спортсменка поделилась эмоциями в соцсетях, опубликовав фото с поясом и короткой подписью: "Мы — чемпионы мира".

Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
