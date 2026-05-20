Главная Спорт Артета отреагировал на долгожданное чемпионство Арсенала

Дата публикации 20 мая 2026 06:55
Артета эмоционально обратился к игрокам Арсенала после чемпионства в АПЛ
Микель Артета. Фото: Reuters

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета обратился к команде после победы в чемпионате Англии сезона-2025/2026. Для лондонского клуба это стало первым титулом АПЛ за последние 22 года.

Об обращении Артеты сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу клуба.

Игроки лондонского Арсенала, 19.05.2026
Игроки лондонского "Арсенала". Фото: "Арсенал"

Артета обратился к команде после чемпионства

После официального завоевания чемпионства "Арсенал" опубликовал обращение Артеты к футболистам и болельщикам клуба.

"Мы снова создали историю. Сделали это вместе. Я невероятно счастлив и горжусь всеми, кто связан с этим клубом. Давайте насладимся этим моментом", — сказал Артета.

"Арсенал" досрочно стал чемпионом после ничьей "Манчестер Сити" в матче с "Борнмутом" — 1:1. За тур до завершения сезона команда Артеты набрала 82 очка и стала недосягаемой для конкурентов.

"Манчестер Сити" после 37 туров имеет 78 очков и занимает второе место в таблице. Команда Хосеп Гвардиолы окончательно потеряла математические шансы на титул.

Для Артеты это стало первым чемпионством АПЛ на посту главного тренера "Арсенала". Испанец возглавляет лондонский клуб с 2019 года и за это время вернул команду к борьбе за трофеи.

Арсенал Микель Артета АПЛ
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
