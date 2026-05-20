Головна Спорт Артета відреагував на довгоочікуване чемпіонство Арсеналу

Дата публікації: 20 травня 2026 06:55
Артета емоційно звернувся до гравців Арсеналу після чемпіонства в АПЛ
Мікель Артета. Фото: Reuters

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета звернувся до команди після перемоги в чемпіонаті Англії сезону-2025/2026. Для лондонського клубу це стало першим титулом АПЛ за останні 22 роки.

Про звернення Артети повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу клубу.

Гравці лондонського "Арсеналу". Фото: "Арсенал"
Гравці лондонського "Арсеналу". Фото: "Арсенал"

Артета звернувся до команди після чемпіонства

Після офіційного завоювання чемпіонства "Арсенал" опублікував звернення Артети до футболістів та вболівальників клубу.

"Ми знову створили історію. Зробили це разом. Я неймовірно щасливий і пишаюся всіма, хто пов’язаний із цим клубом. Давайте насолодимося цим моментом", — сказав Артета.

"Арсенал" достроково став чемпіоном після нічиєї "Манчестер Сіті" у матчі з "Борнмутом" — 1:1. За тур до завершення сезону команда Артети набрала 82 очки та стала недосяжною для конкурентів.

"Манчестер Сіті" після 37 турів має 78 очок та посідає друге місце у таблиці. Команда Хосеп Гвардіоли остаточно втратила математичні шанси на титул.

Для Артети це стало першим чемпіонством АПЛ на посаді головного тренера "Арсеналу". Іспанець очолює лондонський клуб із 2019 року та за цей час повернув команду до боротьби за трофеї.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
