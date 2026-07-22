Аудитория киберспорта становится старше: большинство зрителей — люди в возрасте 25–34 лет

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere. Иллюстративное фото: Украина молодая

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Киберспорт постепенно выходит за пределы подростковой аудитории. Новые аналитические данные трансляций студии Maincast, входящей в холдинг ARS Capital бизнесмена Максима Криппы, свидетельствуют о том, что основными зрителями турниров по Counter-Strike 2 и Dota 2 сегодня являются молодые взрослые.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Почему аудитория киберспорта взрослеет

Согласно последнему исследованию, наибольшую долю аудитории составляют люди в возрасте 25–34 лет. Среди зрителей трансляций Dota 2 эта возрастная категория составляет 64,7%, а среди аудитории Counter-Strike 2 — 54,7%. В целом 75% зрителей Dota 2 и 78% аудитории Counter-Strike 2 находятся в возрасте 18–34 лет, что свидетельствует о концентрации киберспортивной аудитории именно среди молодых взрослых.

В то же время постепенно увеличивается доля зрителей старшего возраста. Так, аудитория в возрасте 35–44 лет составляет 21,7% среди поклонников Dota 2 и 16,5% среди зрителей CS2. Доля людей старше 45 лет пока остаётся небольшой — менее 4%.

Аналитики Maincast объясняют эту тенденцию тем, что поколение геймеров и фанатов киберспорта, которое начало смотреть трансляции более десяти лет назад, продолжает оставаться частью индустрии.

"Мы наблюдаем естественный процесс взросления индустрии. Поколение зрителей, которое начало смотреть киберспорт десять–пятнадцать лет назад, сегодня уже является молодыми профессионалами, но продолжает оставаться активной частью аудитории. Это свидетельствует о зрелости рынка. Киберспорт постепенно превращается из нишевого цифрового увлечения в полноценный сегмент глобальной индустрии развлечений", — отметил генеральный директор холдинга Максим Криппа.

Популярность киберспорта в Украине подтверждают и показатели просмотров. По данным аналитической платформы Streams Charts, трансляции Counter-Strike входят в число самых популярных игр украинского сегмента Twitch, собрав более 13 млн часов просмотра за год. По информации Maincast, киберспорт уже стал третьим по популярности видом спортивных трансляций, уступая лишь футболу и баскетболу.

В целом количество просмотров украиноязычного сегмента YouTube выросло на 4000% по сравнению с 2022 годом. Кроме того, только за прошлый год был зафиксирован прирост еще на 42%. Это подтверждает устойчивую тенденцию перехода аудитории на качественный украиноязычный контент.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2025 году Федерацию киберспорта Украины (UESF) возглавил бизнесмен Максим Криппа. После смены руководства организация сосредоточилась на реформировании внутренних турниров, развитии национальной сборной и расширении международного сотрудничества в сфере киберспорта.

Как сообщали Новини.LIVE, украинский предприниматель Максим Криппа в последние годы активно инвестирует в крупные активы в Украине. После приобретения киберспортивного клуба NAVI, отеля "Украина" и бизнес-центра "Парус" он также стал владельцем Международного выставочного центра (МВЦ) — крупнейшего выставочного комплекса страны.