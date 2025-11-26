Видео
Главная Спорт Байер в Лиге чемпионов наказал Манчестер Сити за недооценку

Байер в Лиге чемпионов наказал Манчестер Сити за недооценку

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 06:11
обновлено: 06:11
Манчестер Сити проиграл Байеру в Лиге чемпионов
Эрлинг Голанн не помог "Ман Сити". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов прошли первые матчи пятого тура. В одном из них "Манчестер Сити" встретился с "Байером".

Команда Хосепа Гвардиолы неожиданно уступила со счетом 0:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как прошел матч "Ман Сити" — "Байер"

Немцы открыли счет на 23-й минуте, когда Маза прорвался по правому флангу и выкатил под удар Гримальдо, который точно пробил в правый угол.

"Манчестер Сити" владел мячом, хотя и играл резервом, но создать опасные моменты долго не мог — единственный реально острый шанс в первом тайме упустил Рейндерс, пробив прямо во вратаря.

Второй тайм начался с тройной замены от Гвардиолы - на поле вышли Фоден, Доку и О'Райли. Однако уже на 54-й минуте "Байер" удвоил преимущество: Гримальдо успел за мячом на фланге, выкатил на Мазу, а тот подал точно на голову Патрика Шика — 0:2.

"Сити" создал несколько полумоментов, но Савио и Холланд не сократили отставание.

В конце матча "Байер" мог забивать в третий раз после ошибки Поку, но Траффорд спас команду.

"Манчестер Сити" — "Байер" — 0:2

Голы: Гримальдо, 23, Шик, 54

"Манчестер Сити": Траффорд — Хусанов (Шерки, 65), Стоунз, Аке, Аит-Нури (О'Райли, 46) — Рейндерс, Нико Гонсалес, Льюис (Фоден, 46) — Бобб (Доку, 46), Мармуш (Холанн, 65), Савио.

"Байер": Флеккен — Кванса, Баде, Белосян — Поку, Артур, Маза, Гримальдо — Тилльман, Кофане (Телла, 83) — Шик.

Предупреждения: Гримальдо, Кофане

Напомним, стало известно, в какую корзину попала сборная Украины на ЧМ-2026.

Также ранее глава УАФ Андрей Шевченко сообщил о планах на матчи плей-офф отбора ЧМ-2026.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов близок, чтобы покинуть команду.

футбол Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити Байер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
