Головна Спорт Баєр в Лізі чемпіонів покарав Манчестер Сіті за недооцінку

Баєр в Лізі чемпіонів покарав Манчестер Сіті за недооцінку

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 06:11
Оновлено: 06:11
Манчестер Сіті програв Баєру в Лізі чемпіонів
Ерлінг Голанн не допоміг "Ман Сіті". Фото: Reuters

У Лізі чемпіонів пройшли перші матчі п'ятого туру. В одному з них "Манчестер Сіті" зустрівся з "Баєром".

Команда Хосепа Гвардіоли неспдівано поступилася з рахунком 0:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як пройшов матч "Ман Сіті" — "Баєр"

Німці відкрили рахунок на 23-й хвилині, коли Маза прорвався правим флангом і викотив під удар Грімальдо, який точно пробив у правий кут.

"Ман Сіті" володів м’ячем, хоча й грав резервом, але створити небезпечні моменти довго не міг — єдидиний реально гострий шанс у першому таймі змарнував Рейндерс, пробивши прямо у воротаря.

Другий тайм розпочався з потрійної заміни від Гвардіоли — на поле вийшли Фоден, Доку та О'Райлі. Однак вже на 54-й хвилині "Баєр" подвоїв перевагу: Грімальдо встиг за м’ячем на фланзі, викотив на Мазу, а той подав точно на голову Патріка Шика — 0:2.

"Сіті" створив кілька напівмоментів, але Савіо та Голланд не скоротили відставання.

Наприкінці матчу "Баєр" міг забивати втретє після помилки Поку, але Траффорд урятував команду.

"Манчестер Сіті" — "Баєр" — 0:2

Голи: Грімальдо, 23, Шик, 54

"Манчестер Сіті": Траффорд — Хусанов (Шеркі, 65), Стоунз, Аке, Аїт-Нурі (О'Райлі, 46) — Рейндерс, Ніко Гонсалес, Льюїс (Фоден, 46) — Бобб (Доку, 46), Мармуш (Голанн, 65), Савіо.

"Баєр": Флеккен — Кванса, Баде, Белосян — Поку, Артур, Маза, Грімальдо — Тілльман, Кофане (Телла, 83) — Шик.

Попередження: Грімальдо, Кофане

Нагадаємо, стало відомо, в який кошику потрапила збірна України на ЧС-2026.

Також раніше глава УАФ Андрій Шевченко повідомив про плани на матчі плей-оф відбору ЧС-2026.

Російський воротар "ПСЖ" Матвій Сафонов близький, щоб покинути команду.

