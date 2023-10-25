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"Барселона" против "Шахтера" — стартовые составы команд

25 октября 2023 18:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселона" против "Шахтера" — стартовые составы команд
Дмитрий Чигринский вернулся в "Барселону". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Каталонская "Барселона" принимает донецкий "Шахтер" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Хави Эрнандеса еще не теряла очки в еврокубках в этом сезоне. 

"Шахтер" проведет первый матч под руководством Дарио Срны и Марино Пушича, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Тренерский дуэт "горняков" выбрал достаточно осторожный состав для этого поединка с одним форвардом на острие атак. "Барселона" не собирается менять схему игры, Хави снова выпустит на поле предельно атакующую модель. 

Шахтер Донецк
"Горняки" на тренировке в Барселоне. Фото: REUTERS/Albert Gea

Составы команд 

"Барселона": Тер Штеген (капитан) — Канселу, Араухо, Мартинес, Алонсо — Фермин, Ориоль, Гюндоган — Ямал, Ферран, Феликс. 

Тренер: Хави Эрнандес. 

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Степаненко (капитан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив — Сикан. 

Тренер: Марино Пушич. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии. 

Роналду установил рекорд и принес яркую победу "Аль-Насру". 

Цыганков может стать рекордным трансфером "Жироны" из-за интереса известного клуба. 

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