"Барселона" против "Шахтера" — стартовые составы команд

Дмитрий Чигринский вернулся в "Барселону". Фото: REUTERS/Albert Gea

Каталонская "Барселона" принимает донецкий "Шахтер" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Хави Эрнандеса еще не теряла очки в еврокубках в этом сезоне.

"Шахтер" проведет первый матч под руководством Дарио Срны и Марино Пушича, сообщает портал Новини.LIVE.

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Тренерский дуэт "горняков" выбрал достаточно осторожный состав для этого поединка с одним форвардом на острие атак. "Барселона" не собирается менять схему игры, Хави снова выпустит на поле предельно атакующую модель.

"Горняки" на тренировке в Барселоне. Фото: REUTERS/Albert Gea

Составы команд

"Барселона": Тер Штеген (капитан) — Канселу, Араухо, Мартинес, Алонсо — Фермин, Ориоль, Гюндоган — Ямал, Ферран, Феликс.

Тренер: Хави Эрнандес.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Степаненко (капитан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив — Сикан.

Тренер: Марино Пушич.

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