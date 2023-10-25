"Барселона" против "Шахтера" — стартовые составы команд
Каталонская "Барселона" принимает донецкий "Шахтер" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Хави Эрнандеса еще не теряла очки в еврокубках в этом сезоне.
"Шахтер" проведет первый матч под руководством Дарио Срны и Марино Пушича, сообщает портал Новини.LIVE.
Тренерский дуэт "горняков" выбрал достаточно осторожный состав для этого поединка с одним форвардом на острие атак. "Барселона" не собирается менять схему игры, Хави снова выпустит на поле предельно атакующую модель.
Составы команд
"Барселона": Тер Штеген (капитан) — Канселу, Араухо, Мартинес, Алонсо — Фермин, Ориоль, Гюндоган — Ямал, Ферран, Феликс.
Тренер: Хави Эрнандес.
"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Степаненко (капитан) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив — Сикан.
Тренер: Марино Пушич.
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