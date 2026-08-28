Бекхэм вошел в число претендентов на покупку Нанта

Бекхэм может купить футбольный клуб во Франции
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм может стать владельцем второго футбольного клуба. Легендарный футболист числится среди потенциальных покупателей французского "Нанта", который по итогам прошлого сезона вылетел в Лигу 2.
О возможной продаже "Нанта" сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Ouest France.
Бекхэм заинтересовался "Нантом"
По информации источника, нынешние владельцы "Нанта" рассматривают возможность продажи клуба. На приобретение претендуют три потенциальных покупателя, а одно из предложений оценивается примерно в 100 миллионов евро.
Среди кандидатов на приобретение клуба вновь упоминается Дэвид Бекхэм, который после успеха "Интер Майами" изучает возможность новых инвестиций в футбол.
Источник утверждает, что представитель англичанина ранее встречался с местной группой инвесторов Collectif Nantais, которая работает над проектом приобретения "Нанта". В ходе переговоров стороны обсудили возможное участие Бекхэма в сделке.
В настоящее время Бекхэм является совладельцем "Интер Майами", который в последние годы стал одним из самых известных клубов MLS, в частности после перехода Лионеля Месси. Состояние англичанина, по оценкам различных источников, составляет около 1,36 миллиарда евро.
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