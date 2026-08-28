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Главная Спорт Бекхэм может купить футбольный клуб во Франции

Бекхэм может купить футбольный клуб во Франции

Ua ru
28 августа 2026 07:33
Бекхэм вошел в число претендентов на покупку Нанта
Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм может стать владельцем второго футбольного клуба. Легендарный футболист числится среди потенциальных покупателей французского "Нанта", который по итогам прошлого сезона вылетел в Лигу 2.

О возможной продаже "Нанта" сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Ouest France.

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Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бекхэм заинтересовался "Нантом"

По информации источника, нынешние владельцы "Нанта" рассматривают возможность продажи клуба. На приобретение претендуют три потенциальных покупателя, а одно из предложений оценивается примерно в 100 миллионов евро.

Среди кандидатов на приобретение клуба вновь упоминается Дэвид Бекхэм, который после успеха "Интер Майами" изучает возможность новых инвестиций в футбол.

Источник утверждает, что представитель англичанина ранее встречался с местной группой инвесторов Collectif Nantais, которая работает над проектом приобретения "Нанта". В ходе переговоров стороны обсудили возможное участие Бекхэма в сделке.

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В настоящее время Бекхэм является совладельцем "Интер Майами", который в последние годы стал одним из самых известных клубов MLS, в частности после перехода Лионеля Месси. Состояние англичанина, по оценкам различных источников, составляет около 1,36 миллиарда евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Филип Хргович перед титульным боем с Мозесом Итаумой заявил об опасности для молодого британца.

Также Новини.LIVE писал о неудачном выступлении Ярославы Магучих в Цюрихе, где украинка с результатом 1,96 метра заняла четвертое место и осталась без медали.

Франция футбол Дэвид Бекхэм Французская Лига 1 Нант
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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