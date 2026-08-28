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Головна Спорт Бекхем може купити футбольний клуб у Франції

Бекхем може купити футбольний клуб у Франції

Ua ru
28 серпня 2026 07:33
Бекхем увійшов до числа претендентів на купівлю Нанта
Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем може стати власником другого футбольного клубу. Легендарний футболіст фігурує серед потенційних покупців французького "Нанта", який за підсумками минулого сезону вилетів до Ліги 2.

Про можливий продаж "Нанта" повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Ouest France.

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Дэвид Бекхэм
Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бекхем зацікавився "Нантом"

За інформацією джерела, нинішні власники "Нанта" розглядають можливість продажу клубу. На придбання претендують троє потенційних покупців, а одна з пропозицій оцінюється приблизно у 100 мільйонів євро.

Серед кандидатів на придбання клубу знову згадується Девід Бекхем, який після успіху "Інтер Маямі" вивчає можливість нових інвестицій у футбол.

Джерело стверджує, що представник англійця раніше зустрічався з місцевою групою інвесторів Collectif Nantais, яка працює над проєктом придбання "Нанта". Під час переговорів сторони обговорили можливу участь Бекхема в угоді.

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Наразі Бекхем є співвласником "Інтер Маямі", який останніми роками став одним із найвідоміших клубів MLS, зокрема після переходу Ліонеля Мессі. Статки англійця, за оцінками різних джерел, становлять близько 1,36 мільярда євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Філіп Хргович перед титульним боєм із Мозесом Ітаумою заявив про небезпеку для молодого британця.

Також Новини.LIVE писав про невдалий виступ Ярослави Магучіх у Цюриху, де українка з результатом 1,96 метра посіла четверте місце та залишилася без медалі.

Франція футбол Девід Бекхем Французька Ліга 1 Нант
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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