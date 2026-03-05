Відео
Головна Спорт Конфлікт у сім'ї Бекхемів знову опинився в центрі уваги через Брукліна

Конфлікт у сім'ї Бекхемів знову опинився в центрі уваги через Брукліна

Дата публікації: 5 березня 2026 13:49
Бекхем привітав Брукліна з днем ​​народження зворушливою фотографією
Девід Бекхем та Вікторія Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Ексгравець збірної Англії Девід Бекхем привітав свого старшого сина Брукліна з днем народження. З цієї нагоди він поділився у соцмережах старим сімейним знімком.

На знімку зображено самого Бекхема, його дружину Вікторію та їхнього сина, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на акаунт Девіда в Instagram.

Читайте також:

На опублікованому знімку сім'я позує разом під час однієї з минулих фотосесій. Під фотографією Девід залишив короткий підпис, адресований Брукліну.

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм
Привітання для Брукліна Бекхема. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Сімейна ситуація навколо Бекхемів

Відносини між Брукліном Бекхемом та його батьками останнім часом залишаються напруженими. Повідомляється, що конфлікт пов'язаний з його стосунками з актрисою Ніколою Пельтц.

Раніше з'являлася інформація, що Бруклін обмежив контакт із батьками в соціальних мережах. Проте Девід Бекхем написав під фотографією коротке привітання синові словами "Ми тебе любимо".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Напруженість у сім'ї Бекхемів виникла після весілля Брукліна Бекхема з актрисою Ніколою Пельтц у 2022 році. Повідомляли про розбіжності між Пельтц та Вікторією Бекхем, зокрема через підготовку до весілля та вибір весільної сукні. Пізніше в пресі з'являлися повідомлення про тривале охолодження відносин між подружжям Брукліна та його батьками. Він заблокував Девіда та Вікторію в соціальних мережах, а також звів татуювання, які були їм присвячені.

спорт футбол Девід Бекхем Вікторія Бекхем Бруклін Бекхем
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
