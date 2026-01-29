Бруклін Бекхем показав щасливе життя після конфлікту з батьками

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

У Девіда та Вікторії Бекхем на початку року стався гучний скандал із сином Брукліном. Нащадок футболіста публічно виніс сімейний конфлікт, пов’язаний із його дружиною Ніколою Пельтц.

Після резонансної публікації Бруклін вирішив перервати мовчання та показати своє життя в Instagram.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Чи щасливий Бруклін Бекхем після розриву з батьками

Раніше син відомої пари підтвердив чутки про серйозний сімейний конфлікт, заявивши про повну ізоляцію від батьків, а також братів і сестер. За його словами, Девід і Вікторія нібито намагалися зруйнувати його стосунки з дружиною Ніколою Пельтц, з якою він одружився у квітні 2022 року.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Після цих заяв Бруклін і Нікола тривалий час не з’являлися в соцмережах, попри масштабний резонанс і хвилю критики. Водночас сам допис викликав і зворотну реакцію — деякі гості весілля пари публічно спростували звинувачення, а в мережі з’явилися витоки особистого листування між Ніколою та організаторами церемонії.

Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

У новій публікації, яку Бруклін і Нікола розмістили в Instagram-акаунті, пара показала спільні фото з домашнім улюбленцем і коротким підписом без пояснень.

"Я дуже хвилююся за її здоров’я. Схоже, у неї розлад харчової поведінки", — написав Бруклін.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Раніше після публікації викривальних постів Бруклін вимкнув можливість коментування та видалив уже залишені повідомлення, фактично обмеживши подальше публічне обговорення ситуації.

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

