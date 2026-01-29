Видео
Главная Спорт Сын Бекхэма показал жизнь с женой после ссоры с родителями

Сын Бекхэма показал жизнь с женой после ссоры с родителями

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 08:38
Бруклин Бекхэм показал счастливую жизнь после конфликта с родителями
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

У Дэвида и Виктории Бекхэм в начале года произошел громкий скандал с сыном Бруклином. Потомок футболиста вынес на публику семейный конфликт, связанный с его женой Николой Пельтц.

После резонансной публикации Бруклин решил прервать молчание и показать свою жизнь в Instagram.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Счастлив ли Бруклин Бекхэм после разрыва с родителями

Ранее сын известной пары подтвердил слухи о серьезном семейном конфликте, заявив о полной изоляции от родителей, а также братьев и сестер. По его словам, Дэвид и Виктория якобы пытались разрушить его отношения с женой Николой Пельтц, на которой он женился в апреле 2022 года.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

После этих заявлений Бруклин и Никола долгое время не появлялись в соцсетях, несмотря на масштабный резонанс и волну критики. В то же время сам пост вызвал и обратную реакцию — некоторые гости свадьбы пары публично опровергли обвинения, а в сети появились утечки личной переписки между Николой и организаторами церемонии.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Никола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

В новой публикации, которую Бруклин и Никола разместили в Instagram-аккаунте, пара показала совместные фото с домашним любимцем и короткой подписью без объяснений.

"Я очень волнуюсь за ее здоровье. Похоже, у нее расстройство пищевого поведения", — написал Бруклин.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Ранее после публикации разоблачительных постов Бруклин отключил возможность комментирования и удалил уже оставленные сообщения, фактически ограничив дальнейшее публичное обсуждение ситуации.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Напомним, бывший футболист сборной Португалии рассказал о негативном влиянии Криштиану Роналду на игру команды.

Также ранее прыгунья в высоту Юлия Левченко с хорошим результатом выиграла первый свой турнир в сезоне.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
