Бруклин Бекхэм показал счастливую жизнь после конфликта с родителями

Сын Бекхэма показал жизнь с женой после ссоры с родителями
У Дэвида и Виктории Бекхэм в начале года произошел громкий скандал с сыном Бруклином. Потомок футболиста вынес на публику семейный конфликт, связанный с его женой Николой Пельтц.
После резонансной публикации Бруклин решил прервать молчание и показать свою жизнь в Instagram.
Счастлив ли Бруклин Бекхэм после разрыва с родителями
Ранее сын известной пары подтвердил слухи о серьезном семейном конфликте, заявив о полной изоляции от родителей, а также братьев и сестер. По его словам, Дэвид и Виктория якобы пытались разрушить его отношения с женой Николой Пельтц, на которой он женился в апреле 2022 года.
После этих заявлений Бруклин и Никола долгое время не появлялись в соцсетях, несмотря на масштабный резонанс и волну критики. В то же время сам пост вызвал и обратную реакцию — некоторые гости свадьбы пары публично опровергли обвинения, а в сети появились утечки личной переписки между Николой и организаторами церемонии.
В новой публикации, которую Бруклин и Никола разместили в Instagram-аккаунте, пара показала совместные фото с домашним любимцем и короткой подписью без объяснений.
"Я очень волнуюсь за ее здоровье. Похоже, у нее расстройство пищевого поведения", — написал Бруклин.
Ранее после публикации разоблачительных постов Бруклин отключил возможность комментирования и удалил уже оставленные сообщения, фактически ограничив дальнейшее публичное обсуждение ситуации.
Напомним, бывший футболист сборной Португалии рассказал о негативном влиянии Криштиану Роналду на игру команды.
Также ранее прыгунья в высоту Юлия Левченко с хорошим результатом выиграла первый свой турнир в сезоне.
Читайте Новини.LIVE!