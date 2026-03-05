Бекхэм выложил архивное фото с Викторией и сыном Бруклином

Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил старшего сына Бруклина с днем рождения. В честь праздника он опубликовал в социальных сетях архивное семейное фото.

На снимке запечатлены сам Бекхэм, его жена Виктория и их сын, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на аккаунт Дэвида в Instagram.

На опубликованном снимке семья позирует вместе во время одной из прошлых фотосессий. Под фотографией Дэвид оставил короткую подпись, адресованную Бруклину.

Поздравление для Бруклина Бекхэма. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Семейная ситуация вокруг Бекхэмов

Отношения между Бруклином Бекхэмом и его родителями в последнее время остаются напряженными. Сообщается, что конфликт связан с его отношениями с актрисой Николой Пельтц.

Ранее появлялась информация, что Бруклин ограничил контакт с родителями в социальных сетях. Тем не менее, Дэвид Бекхэм написал под фотографией короткое поздравление сыну словами "Мы тебя любим".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham/

Напряженность в семье Бекхэм возникла после свадьбы Бруклина Бекхэма с актрисой Николой Пельтц в 2022 году. Сообщалось о разногласиях между Пельтц и Викторией Бекхэм, в том числе из-за подготовки к свадьбе и выбора свадебного платья. Позднее в прессе появлялись сообщения о сохраняющемся охлаждении отношений между супругами Бруклина и его родителями. Он заблокировал Дэвида и Викторию в социальных сетях, а также свел татуировки, которые были им посвящены.

