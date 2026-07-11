Беленюк дебютировал в ММА, одержав досрочную победу над бывшим бойцом Bellator

Жан Беленюк. Фото: https://www.instagram.com/zhanbeleniuk/

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк успешно дебютировал в смешанных единоборствах. Украинец досрочно победил опытного израильского бойца Хаима Гозали, завершив поединок уже в первом раунде.

О результате боя сообщил портал Новини.LIVE.

Беленюк победил техническим нокаутом

Поединок состоялся в киевском Дворце спорта на турнире промоушена Arena в весовой категории до 87 килограммов. Уже с первых секунд 35-летний украинец захватил инициативу и начал навязывать сопернику свой стиль ведения боя.

Беленюк воспользовался своими основными навыками, перевёл Хаима Гозали в партер и нанёс серию ударов. После длительного доминирования украинца угол израильского спортсмена отказался от продолжения поединка, после чего рефери зафиксировал победу Беленюка техническим нокаутом в первом раунде.

Для олимпийского чемпиона это был первый официальный бой по правилам смешанных единоборств.

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53-летний Хаим Гозали до встречи с Беленюком уже пять раз выступал в Украине и каждый раз одерживал победу. Израильский боец также известен выступлениями в Bellator, а перед этим поединком имел в профессиональной карьере 15 побед и шесть поражений.

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