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Головна Спорт Беленюк достроково виграв свій перший поєдинок в MMA

Беленюк достроково виграв свій перший поєдинок в MMA

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 22:26
Беленюк дебютував у ММА з дострокової перемоги над ексбійцем Bellator
Жан Беленюк. Фото: https://www.instagram.com/zhanbeleniuk/

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк успішно дебютував у змішаних єдиноборствах. Українець достроково переміг досвідченого ізраїльського бійця Хаїма Гозалі, завершивши поєдинок уже в першому раунді.

Про результат бою повідомив портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беленюк переміг технічним нокаутом

Поєдинок відбувся в київському Палаці спорту на турнірі промоушена Arena у ваговій категорії до 87 кілограмів. Уже з перших секунд 35-річний українець захопив ініціативу та почав нав'язувати супернику свій стиль ведення бою.

Беленюк скористався своїми основними навичками, перевів Хаїма Гозалі в партер і завдав серії ударів. Після тривалого домінування українця кут ізраїльського спортсмена відмовився від продовження поєдинку, після чого рефері зафіксував перемогу Беленюка технічним нокаутом у першому раунді.

Для олімпійського чемпіона це був перший офіційний бій за правилами змішаних єдиноборств.

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53-річний Хаїм Гозалі до зустрічі з Беленюком уже п'ять разів виступав в Україні й щоразу здобував перемогу. Ізраїльський боєць також відомий виступами в Bellator, а перед цим поєдинком мав у професійній кар'єрі 15 перемог і шість поразок.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про кадрові проблеми збірної Англії перед чвертьфіналом чемпіонату світу-2026, де один із ключових футболістів міг залишитися поза заявкою через травму.

Також Новини.LIVE писав про ціни на квитки на фінальний матч чемпіонату світу-2026, а також про артистів, які розважатимуть уболівальників під час перерви вирішального поєдинку.

ММА Жан Беленюк змішані єдиноборства
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
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