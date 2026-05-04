Беленюк дебютує в ММА проти ветерана Гозалі

Беленюк дебютує в ММА проти ветерана Bellator
З'явилася інформація про дебют Жана Беленюка у змішаних єдиноборствах. Український олімпійський чемпіон може провести бій 11 липня в Києві. Турнір планується в Палаці спорту.
Як суперника називають Хаїма Гозалі, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт Arena.
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк через півтора року після завершення кар'єри борця спробує сили в змішаних єдиноборствах. Він проведе дебютний поєдинок у Києві в рамках нового промоушена Arena.
Що відомо про суперника Беленюка
Хаїм Гозалі є ізраїльським бійцем ММА, який виступав у Bellator. Ветеран є одним із найстарших професійних бійців, продовжуючи кар'єру після 50 років. Востаннє він виходив у октагон у квітні 2025 року на турнірі Israel World Combat Championship, де провів бій проти співвітчизника Йоганатана Арнона.
Гозалі також є представником джиу-джитсу й активно виступав на турнірах із грепплінгу. У Bellator Гозалі проводив бої проти молодших суперників. Можливий поєдинок із Беленюком може стати одним із найбільш обговорюваних епізодів у його кар'єрі.
Раніше легендарного шотландського тренера сера Алекса Фергюсона госпіталізували після значущого матчу "Манчестер Юнайтед".
Крім того, Новини.LIVE цитували критичну оцінку Олександром Караваєвим гри "Динамо" в поточному сезоні.