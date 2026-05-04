Беленюк дебютує в ММА проти ветерана Гозалі

Жан Беленюк (ліворуч) із Кирилом Будановим. Фото: instagram.com/zhanbeleniuk/

З'явилася інформація про дебют Жана Беленюка у змішаних єдиноборствах. Український олімпійський чемпіон може провести бій 11 липня в Києві. Турнір планується в Палаці спорту.

Як суперника називають Хаїма Гозалі, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Instagram-акаунт Arena.

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк через півтора року після завершення кар'єри борця спробує сили в змішаних єдиноборствах. Він проведе дебютний поєдинок у Києві в рамках нового промоушена Arena.

Що відомо про суперника Беленюка

Хаїм Гозалі є ізраїльським бійцем ММА, який виступав у Bellator. Ветеран є одним із найстарших професійних бійців, продовжуючи кар'єру після 50 років. Востаннє він виходив у октагон у квітні 2025 року на турнірі Israel World Combat Championship, де провів бій проти співвітчизника Йоганатана Арнона.

Гозалі також є представником джиу-джитсу й активно виступав на турнірах із грепплінгу. У Bellator Гозалі проводив бої проти молодших суперників. Можливий поєдинок із Беленюком може стати одним із найбільш обговорюваних епізодів у його кар'єрі.

