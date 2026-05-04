Беленюк дебютирует в ММА против ветерана Гозали

Беленюк дебютирует в ММА против ветерана Bellator
Появилась информация о дебюте Жана Беленюка в смешанных единоборствах. Украинский олимпийский чемпион может провести бой 11 июля в Киеве. Турнир планируется во Дворце спорта.
В качестве соперника называется Хаим Гозали, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт Arena.
Олимпийский чемпион Жан Беленюк спустя полтора года после завершения карьеры борца попробует силы в смешанных единоборствах. Он проведет дебютный поединок в Киеве в рамках нового промоушена Arena.
Что известно о сопернике Беленюка
Хаим Гозали является израильским бойцом ММА, который выступал в Bellator. Ветеран является одним из самых возрастных профессиональных бойцов, продолжая карьеру после 50 лет. В последний раз он выходил в октагон в апреле 2025 года на турнире Israel World Combat Championship, где провел бой против соотечественника Иоганатана Арнона.
Гозали также является представителем джиу-джитсу и активно выступал на турнирах по грэпплингу. В Bellator Гозали проводил бои против более молодых соперников. Возможный поединок с Беленюком может стать одним из самых обсуждаемых эпизодов в его карьере.
