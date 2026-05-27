Белодед отреагировала на победу Усика после боя с Верхувеном

Дарья Белодед.

Олимпийская призерка по дзюдо Дарья Белодед поделилась эмоциями после боя Александра Усика против Рико Верхувена. Украинская спортсменка призналась, что традиционно переживала за чемпиона мира по боксу.

Об этом Белодед рассказала в комментарии главному редактору портала Новини.LIVE Елене Халик.

По словам спортсменки, она всегда смотрит бои Усика и поддерживает украинского боксера.

При этом Белодед отметила, что бой против нидерландского кикбоксера получился очень напряженным, однако Усик в очередной раз подтвердил свой класс.

"Я всегда смотрю бои Александра Усика, всегда болею и переживаю", — сказала Белодед.

Украинка также отметила, что Усик в очередной раз доказал, что является одним из лучших боксеров мира.

Поединок Усика и Верхувена состоялся в ночь на 24 мая в Гизе, Египет. Украинский чемпион одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил титулы WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Той же ночью Россия осуществила массированный комбинированный обстрел Украины ракетами и дронами. Одним из городов, которые больше всего пострадали, стал Киев, где зафиксировали многочисленные разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры.

"Я была в Киеве во время того обстрела. Это была очень тяжелая ночь. Пожалуй, это была одна из самых тяжелых ночей за все время войны. Я просто всю ночь не спала — было очень страшно и очень душно. Ты просто лежишь и ждешь, что будет дальше. Дело в том, что я живу в доме, и там нет укрытия", — рассказала Белодед.

