Головна Спорт Білодід відреагувала на перемогу Усика в бою з Верхувеном

Дата публікації: 27 травня 2026 23:09
Білодід відреагувала на перемогу Усика після бою з Верхувеном
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід поділилася емоціями після бою Олександра Усика проти Ріко Верхувена. Українська спортсменка зізналася, що традиційно переживала за чемпіона світу з боксу.

Про це Білодід розповіла у коментарі головному редактору порталу Новини.LIVE Олені Халік.

Александр Усик — Рико Верхувен
Ріко Вурхувен та Олександр Усик. Фото: Reuters

Білодід поділилася емоціями після бою Усика

За словами спортсменки, вона завжди дивиться бої Усика та підтримує українського боксера.

При цьому Білодід зазначила, що бій проти нідерландського кікбоксера вийшов дуже напруженим, однак Усик вкотре підтвердив свій клас.

"Я завжди дивлюся бої Олександра Усика, завжди вболіваю і переживаю", — сказала Білодід.

Читайте також:

Українка також наголосила, що Усик вкотре довів, що є одним із найкращих боксерів світу.

Поєдинок Усика та Верхувена відбувся у ніч на 24 травня у Гізі, Єгипет. Український чемпіон здобув перемогу технічним нокаутом у 11-му раунді та захистив титули WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Тієї ж ночі Росія здійснила масований комбінований обстріл України ракетами та дронами. Одним із міст, які найбільше постраждали, став Київ, де зафіксували численні руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

"Я була в Києві під час того обстрілу. Це була дуже важка ніч. Мабуть, це була одна з найважчих ночей за весь час війни. Я просто всю ніч не спала — було дуже страшно і дуже душно. Ти просто лежиш і чекаєш, що буде далі. Справа в тому, що я живу в будинку, і там немає укриття", — розповіла Білодід.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про поїздку Олександра Усика до місця, яке український чемпіон давно називає для себе особливим.

Також Новини.LIVE писав, що Ріко Верхувен після резонансного поєдинку виступив із заявою про можливий відхід зі спорту.

Олександр Усик Дар'я Білодід Бій Усик — Верхувен
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
