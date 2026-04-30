Белодед в ярком образе посетила премьеру фильма в ярком образе

Белодед в тематическом образе посетила премьеру голливудского фильма
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед посетила премьеру голливудского фильма и поделилась яркими кадрами с мероприятия. Спортсменка появилась в стильном тематическом образе.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram спортсменки.
Какой фильм посетила Белодед
Белодед получила приглашение на премьеру ленты "Дьявол носит Прада 2" от Vogue Ukraine.
Для события призер Олимпийских игр в Токио выбрала эффектное красное платье с перчатками в тон, дополнив образ черными очками и компактной сумкой.
Образ Билодид и ее элегантность соответствовали театике фильма и атмосфере мероприятия. Дарья на премьере продемонстрировала несколько поз, которые подчеркнули детали ее наряда.
Белодед является бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в дзюдо, двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. Она также подписала контракт с футбольным клубом "Металлист 1925", не завершая карьеру в дзюдо, но это была пиар-акция как для амбассадора клуба.
