Головна Спорт Білодід в тематичному образі відвідала прем'єру голівудського фільму

Білодід в тематичному образі відвідала прем'єру голівудського фільму

Дата публікації: 30 квітня 2026 08:25
Білодід у яскравому образі відвідала прем’єру фільму
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід відвідала прем’єру голлівудського фільму та поділилась яскравими кадрами із заходу. Спортсменка з’явилась у стильному тематичному образі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram спортсменки.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Який фільм відвідала Білодід

Білодід отримала запрошення на прем’єру стрічки "Диявол носить Прада 2" від Vogue Ukraine.

Для події призерка Олімпійських ігор в Токіо обрала ефектну червону сукню з рукавичками в тон, доповнивши образ чорними окулярами та компактною сумкою.

Образ Білодід та її елегантність відповідали театиці фільму та атмосфері заходу. Дар'я на прем'єрі продемонструвала кілька поз, які підкреслили деталі свого вбрання.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/
Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/
Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Білодід є бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020 в дзюдо, дворазовою чемпіонкою світу та триразовою чемпіонкою Європи. Вона також підписала контракт із футбольним клубом "Металіст 1925", не завершуючи кар’єру в дзюдо, але це була піар-акція як для амбасадора клубу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Михайло Мудрик подав апеляцію до спортивного арбітражу щодо своєї чотирирічної дискваліфікації через допінг.

Також Новини.LIVE писав, що київське "Динамо" втратило Миколу Михайленка перед матчем проти "Шахтаря".

Дар'я Білодід Збірна України з дзюдо дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
