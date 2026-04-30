Білодід у яскравому образі відвідала прем’єру фільму

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід відвідала прем’єру голлівудського фільму та поділилась яскравими кадрами із заходу. Спортсменка з’явилась у стильному тематичному образі.

Який фільм відвідала Білодід

Білодід отримала запрошення на прем’єру стрічки "Диявол носить Прада 2" від Vogue Ukraine.

Для події призерка Олімпійських ігор в Токіо обрала ефектну червону сукню з рукавичками в тон, доповнивши образ чорними окулярами та компактною сумкою.

Образ Білодід та її елегантність відповідали театиці фільму та атмосфері заходу. Дар'я на прем'єрі продемонструвала кілька поз, які підкреслили деталі свого вбрання.

Білодід є бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020 в дзюдо, дворазовою чемпіонкою світу та триразовою чемпіонкою Європи. Вона також підписала контракт із футбольним клубом "Металіст 1925", не завершуючи кар’єру в дзюдо, але це була піар-акція як для амбасадора клубу.

