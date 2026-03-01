Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Беременная Харлан опубликовала новую фотосессию

Беременная Харлан опубликовала новую фотосессию

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 21:46
Харлан поделилась новыми фото беременности
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан поділилася новими світлинами під час вагітності. Спортсменка показала, як проходить період очікування дитини.

На этот раз Харлан опубликовала в соцсетях серию фото, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Харлан показала в каком сейчас состоянии

Харлан опубликовала серию черно-белых кадров, на которых позирует в обтягивающем платье. На фото спортсменка держит руки на животе и улыбается в кадре. Снимки выполнены в студийном стиле с минималистичным фоном.

Ольга Харлан показала свою вагітність
Ольга Харлан во время беременности. Фото: instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан показала свою вагітність
Животик Ольги Харлан во время беременности. Фото: instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан показала свою вагітність
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Ранее фехтовальщица сообщила о беременности и с тех пор периодически делится деталями этого этапа жизни. Сейчас она временно приостановила спортивные выступления. После Олимпиады в Париже она лишь поддерживала сборную Украины во время выступлений.

Отметим, что Харлан является самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх: две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Напомним, ранее центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный получил хорошие оценки за матч чемпионата Франции.

Мировая рекордсменка Ярослава Магучих выиграла чемпионат Украины, обойдя партнерш по сборной.

беременность Ольга Харлан Фехтование сборная Украины по фехтованию фехтование на сабле
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации