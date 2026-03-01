Харлан поделилась новыми фото беременности

Беременная Харлан опубликовала новую фотосессию
Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан поділилася новими світлинами під час вагітності. Спортсменка показала, як проходить період очікування дитини.
На этот раз Харлан опубликовала в соцсетях серию фото, сообщил портал Новини.LIVE.
Харлан показала в каком сейчас состоянии
Харлан опубликовала серию черно-белых кадров, на которых позирует в обтягивающем платье. На фото спортсменка держит руки на животе и улыбается в кадре. Снимки выполнены в студийном стиле с минималистичным фоном.
Ранее фехтовальщица сообщила о беременности и с тех пор периодически делится деталями этого этапа жизни. Сейчас она временно приостановила спортивные выступления. После Олимпиады в Париже она лишь поддерживала сборную Украины во время выступлений.
Отметим, что Харлан является самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх: две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.
Напомним, ранее центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный получил хорошие оценки за матч чемпионата Франции.
Мировая рекордсменка Ярослава Магучих выиграла чемпионат Украины, обойдя партнерш по сборной.
Читайте Новини.LIVE!