Україна
Харлан опублікувала нову фотосесію за час своєї вагітності

Харлан опублікувала нову фотосесію за час своєї вагітності

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 21:46
Харлан показала нові фото під час вагітності
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан наразі чекає дитину. Тому вона не забуває ділитись з публікою своїми фото з животиком.

Цього разу Харлан опублікувала в соцмережах серію фото, повідомив портал Новини.LIVE.

Харлан показала в якому наразі стані

Харлан опублікувала серію чорно-білих кадрів, на яких позує в обтислій сукні. На фото спортсменка тримає руки на животі та усміхається в кадрі. Знімки виконані в студійному стилі з мінімалістичним фоном.

Ольга Харлан показала свою вагітність
Ольга Харлан під час вагітності. Фото: instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан показала свою вагітність
Животик Ольги Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан показала свою вагітність
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Раніше фехтувальниця повідомила про вагітність і відтоді періодично ділиться деталями цього етапу життя. Наразі вона тимчасово призупинила спортивні виступи. Після Олімпіади в Парижі вона лише підтримувала збірну України під час виступів.

Зазначимо, що Харлан є найбільш титулованою українською спортсменкою на Олімпійських іграх: дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі.

Нагадаємо, раніше центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний отримав хороші оцінки за матч чемпіонату Франції.

Світова рекордсменка Ярослава Магучіх виграла чемпіонат України, обійшвши партнерок по збірній.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
