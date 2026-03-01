Харлан показала нові фото під час вагітності

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Українська олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан наразі чекає дитину. Тому вона не забуває ділитись з публікою своїми фото з животиком.

Цього разу Харлан опублікувала в соцмережах серію фото, повідомив портал Новини.LIVE.

Харлан показала в якому наразі стані

Харлан опублікувала серію чорно-білих кадрів, на яких позує в обтислій сукні. На фото спортсменка тримає руки на животі та усміхається в кадрі. Знімки виконані в студійному стилі з мінімалістичним фоном.

Ольга Харлан під час вагітності. Фото: instagram.com/olgakharlan

Животик Ольги Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

Раніше фехтувальниця повідомила про вагітність і відтоді періодично ділиться деталями цього етапу життя. Наразі вона тимчасово призупинила спортивні виступи. Після Олімпіади в Парижі вона лише підтримувала збірну України під час виступів.

Зазначимо, що Харлан є найбільш титулованою українською спортсменкою на Олімпійських іграх: дві золоті, одна срібна та три бронзові медалі.

