Белодед показала свои красивые ножки и стала чемпионкой Украины по футболу

Белодед показала свои красивые ножки и стала чемпионкой Украины по футболу

Дата публикации 22 мая 2026 09:01
Белодед вышла на поле и впервые стала чемпионом Украины по футболу
Дарья Белодед с трофеем. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Олимпийская призерка Токио-2020 по дзюдо Дарья Белодед поделилась новыми фото после чемпионского сезона женской команды "Металлист 1925". Спортсменка эмоционально отреагировала на успех харьковского клуба и обратилась к партнершам.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Белодед.

Дарья Белодед, Металлист 1925, 21.05.2026
Дарья Белодед на поле в матче с "Шахтером". Фото: instagram.com/dariabilodid7

Билодид сыграла за "Металлист 1925" в чемпионском матче

Дарья Билодид 21 мая в рамках Высшей лиги Украины сыграла за "Металлист 1925" против "Шахтера" (2:2). Белодед вышла на замену в конце матча и сыграла 8 минут.

На опубликованных после матча кадрах Белодед позировала в футболке "Металлиста 1925" вместе с чемпионским трофеем. Также спортсменка опубликовала командное фото с празднования.

Дарья Белодед, Металлист 1925, 21.05.2026
Дарья Белодед с трофеем. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Особое внимание подписчиков привлек эмоциональный пост дзюдоистки после чемпионства команды.

"Металлист 1925" — чемпионки Украины! Сегодня имела возможность выйти на поле и сыграть за любимый клуб! Поздравляю команду! Лучшие! Только вперед", — написала Белодед.

Дарья Белодед, Металлист 1925, 21.05.2026
Игроки "Металлиста 1925" после завоевания титула. Фото: instagram.com/dariabilodid7

В марте 2025 года Белодед официально стала игроком женской команды "Металлист 1925", подписав профессиональный контракт с харьковским клубом.

Уже в апреле Белодед дебютировала в чемпионате Украины. Дзюдоистка впервые вышла на поле в матче против "Ладомира", выйдя на замену.

Дарья Белодед ФК Металлист 1925 Сборная Украины по дзюдо
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
