Белодед вышла на поле и впервые стала чемпионом Украины по футболу

Белодед показала свои красивые ножки и стала чемпионкой Украины по футболу
Олимпийская призерка Токио-2020 по дзюдо Дарья Белодед поделилась новыми фото после чемпионского сезона женской команды "Металлист 1925". Спортсменка эмоционально отреагировала на успех харьковского клуба и обратилась к партнершам.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Белодед.
Билодид сыграла за "Металлист 1925" в чемпионском матче
Дарья Билодид 21 мая в рамках Высшей лиги Украины сыграла за "Металлист 1925" против "Шахтера" (2:2). Белодед вышла на замену в конце матча и сыграла 8 минут.
На опубликованных после матча кадрах Белодед позировала в футболке "Металлиста 1925" вместе с чемпионским трофеем. Также спортсменка опубликовала командное фото с празднования.
Особое внимание подписчиков привлек эмоциональный пост дзюдоистки после чемпионства команды.
"Металлист 1925" — чемпионки Украины! Сегодня имела возможность выйти на поле и сыграть за любимый клуб! Поздравляю команду! Лучшие! Только вперед", — написала Белодед.
В марте 2025 года Белодед официально стала игроком женской команды "Металлист 1925", подписав профессиональный контракт с харьковским клубом.
Уже в апреле Белодед дебютировала в чемпионате Украины. Дзюдоистка впервые вышла на поле в матче против "Ладомира", выйдя на замену.
