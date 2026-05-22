Белодед вышла на поле и впервые стала чемпионом Украины по футболу

Дарья Белодед с трофеем. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Олимпийская призерка Токио-2020 по дзюдо Дарья Белодед поделилась новыми фото после чемпионского сезона женской команды "Металлист 1925". Спортсменка эмоционально отреагировала на успех харьковского клуба и обратилась к партнершам.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Белодед.

Дарья Белодед на поле в матче с "Шахтером". Фото: instagram.com/dariabilodid7

Билодид сыграла за "Металлист 1925" в чемпионском матче

Дарья Билодид 21 мая в рамках Высшей лиги Украины сыграла за "Металлист 1925" против "Шахтера" (2:2). Белодед вышла на замену в конце матча и сыграла 8 минут.

На опубликованных после матча кадрах Белодед позировала в футболке "Металлиста 1925" вместе с чемпионским трофеем. Также спортсменка опубликовала командное фото с празднования.

Дарья Белодед с трофеем. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Особое внимание подписчиков привлек эмоциональный пост дзюдоистки после чемпионства команды.

Читайте также:

"Металлист 1925" — чемпионки Украины! Сегодня имела возможность выйти на поле и сыграть за любимый клуб! Поздравляю команду! Лучшие! Только вперед", — написала Белодед.

Игроки "Металлиста 1925" после завоевания титула. Фото: instagram.com/dariabilodid7

В марте 2025 года Белодед официально стала игроком женской команды "Металлист 1925", подписав профессиональный контракт с харьковским клубом.

Уже в апреле Белодед дебютировала в чемпионате Украины. Дзюдоистка впервые вышла на поле в матче против "Ладомира", выйдя на замену.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Криштиану Роналду эмоционально отпраздновал свой первый трофей в Саудовской Аравии после победного финала с дублем.

Также Новини.LIVE писал, что бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер готовится официально оформить отношения со своим партнером.

Ваша пробная версия Premium закончилась