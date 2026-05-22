Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Білодід показала свої гарні ніжки й стала чемпіонкою України з футболу

Білодід показала свої гарні ніжки й стала чемпіонкою України з футболу

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 09:01
Білодід вийшла на поле та вперше стала чемпіоном України з футболу
Дар'я Білодід з трофеєм. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Олімпійська призерка Токіо-2020 з дзюдо Дар’я Білодід поділилася новими фото після чемпіонського сезону жіночої команди "Металіст 1925". Спортсменка емоційно відреагувала на успіх харківського клубу та звернулася до партнерок.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Білодід.

Дарья Белодед, Металлист 1925, 21.05.2026
Дар'я Білодід на полі в матчі з "Шахтарем". Фото: instagram.com/dariabilodid7

Білодід зіграла за "Металіст 1925" у чемпіонському матчі

Дар’я Білодід 21 травня в рамках Вищої ліги України зіграла за "Металіст 1925" проти "Шахтаря" (2:2). Білодід вийшла на заміну наприкінці матчу та зіграла 8 хвилин.

На опублікованих після матчу кадрах Білодід позувала у футболці "Металіста 1925" разом із чемпіонським трофеєм. Також спортсменка опублікувала командне фото зі святкування.

Дарья Белодед, Металлист 1925, 21.05.2026
Дар'я Білодід з трофеєм. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Особливу увагу підписників привернув емоційний допис дзюдоїстки після чемпіонства команди.

Читайте також:

"Металіст 1925" — чемпіонки України! Сьогодні мала змогу вийти на поле та зіграти за улюблений клуб! Вітаю команду! Найкращі! Тільки вперед", — написала Білодід.

Дарья Белодед, Металлист 1925, 21.05.2026
Гравчині "Металіста 1925" після здобуття титулу. Фото: instagram.com/dariabilodid7

У березні 2025 року Білодід офіційно стала гравчинею жіночої команди "Металіст 1925", підписавши професійний контракт із харківським клубом.

Уже у квітні Білодід дебютувала у чемпіонаті України. Дзюдоїстка вперше вийшла на поле у матчі проти "Ладомира", вийшовши на заміну.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Кріштіану Роналду емоційно відсвяткував свій перший трофей у Саудівській Аравії після переможного фіналу з дублем.

Також Новини.LIVE писав, що колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер готується офіційно оформити стосунки зі своїм партнером.

Дар'я Білодід ФК Металіст 1925 Збірна України з дзюдо
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації