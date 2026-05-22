Білодід вийшла на поле та вперше стала чемпіоном України з футболу

Дар'я Білодід з трофеєм. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Олімпійська призерка Токіо-2020 з дзюдо Дар’я Білодід поділилася новими фото після чемпіонського сезону жіночої команди "Металіст 1925". Спортсменка емоційно відреагувала на успіх харківського клубу та звернулася до партнерок.

Дар'я Білодід на полі в матчі з "Шахтарем". Фото: instagram.com/dariabilodid7

Білодід зіграла за "Металіст 1925" у чемпіонському матчі

Дар’я Білодід 21 травня в рамках Вищої ліги України зіграла за "Металіст 1925" проти "Шахтаря" (2:2). Білодід вийшла на заміну наприкінці матчу та зіграла 8 хвилин.

На опублікованих після матчу кадрах Білодід позувала у футболці "Металіста 1925" разом із чемпіонським трофеєм. Також спортсменка опублікувала командне фото зі святкування.

Особливу увагу підписників привернув емоційний допис дзюдоїстки після чемпіонства команди.

"Металіст 1925" — чемпіонки України! Сьогодні мала змогу вийти на поле та зіграти за улюблений клуб! Вітаю команду! Найкращі! Тільки вперед", — написала Білодід.

Гравчині "Металіста 1925" після здобуття титулу. Фото: instagram.com/dariabilodid7

У березні 2025 року Білодід офіційно стала гравчинею жіночої команди "Металіст 1925", підписавши професійний контракт із харківським клубом.

Уже у квітні Білодід дебютувала у чемпіонаті України. Дзюдоїстка вперше вийшла на поле у матчі проти "Ладомира", вийшовши на заміну.

