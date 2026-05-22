Спорт Роналду з дублем та сльозами щастя взяв перший трофей в Саудівськів Аравії

Роналду з дублем та сльозами щастя взяв перший трофей в Саудівськів Аравії

Дата публікації: 22 травня 2026 08:22
Роналду вперше за п’ять років виграв клубний трофей
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

"Аль-Наср" став чемпіоном Саудівської Аравії сезону-2025/2026. Команда Кріштіану Роналду у вирішальному матчі впевнено обіграла "Дамак" із рахунком 4:1.

Для легендарного португальця це перший титул у Саудівській Аравії, повідомляє портал Новини.LIVE.

Роналду вперше став чемпіоном Саудівської Аравії

Перед останнім туром інтрига у чемпіонських перегонах залишалася максимально напруженою. "Аль-Наср" був змушений перемагати, адже паралельно свій матч проводив головний конкурент — "Аль-Хіляль".

Додаткової напруги додавав той факт, що сам "Дамак" також мав серйозну мотивацію. Команда ризикувала опуститися у зону вильоту та втратити місце в елітному дивізіоні.

Початок зустрічі для фаворита був нервовим. Кріштіану Роналду, Садіо Мане та Жоау Фелікс неодноразово апелювали до арбітра щодо пенальті після падінь у штрафному майданчику суперника, однак арбітр не реагував на емоції футболістів.

Перший серйозний момент "Аль-Наср" створив лише на 16-й хвилині. Поступово команда почала повністю контролювати м’яч і тиснути на суперника.

Рахунок було відкрито на 35-й хвилині. Після подачі Фелікса з кутового Мане виграв верхову боротьбу у штрафному та головою відправив м’яч у ворота.

Після перерви "Аль-Наср" продовжив домінувати. На 52-й хвилині Кінгслі Коман точним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу команди.

Втім інтрига ненадовго повернулася після пенальті у ворота господарів. Захисник Мохамед Сімакан зіграв рукою у власному штрафному, а Сілла реалізував одинадцятиметровий удар.

Однак уже за кілька хвилин Роналду забив один із найкрасивіших голів матчу. Португалець прямим ударом зі штрафного відправив м’яч під дальню стійку та оформив свій 972-й гол у кар’єрі.

Наприкінці зустрічі Роналду ще й оформив дубль після прострілу Аль-Бушала. Після фінального свистка форвард не стримав емоцій та розплакався прямо на полі.

Для 41-річного португальця це перший клубний трофей за останні п’ять років кар’єри та перше чемпіонство після переходу до Саудівської Аравії.

"Аль-Наср" — "Дамак" — 4:1

Голи: Мане, 35, Коман, 52, Роналду, 63, 81 — Сілла, 58

Гравці "Аль-Насра" після чемпіонства. Фото: Reuters

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
