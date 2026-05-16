Роналду з Аль-Насром програли в фіналі азійської Ліги чемпіонів

Дата публікації: 16 травня 2026 23:58
Роналду програв фінал азійської Ліги чемпіонів японському клубу
Кріштіану Роналду. Фото: Reuters

Саудівський "Аль-Наср" із Кріштіану Роналду в складі не зміг виграти Лігу чемпіонів АФК 2 сезону-2025/2026. У фіналі турніру клуб із Ер-Ріяда поступився японській "Гамбі Осака".

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

"Аль-Наср" із Роналду програв фінал Ліги чемпіонів АФК 2

Фінальний матч відбувся на стадіоні "Кінгдом Арена" в Ер-Ріяді та завершився перемогою японського клубу з рахунком 1:0. Єдиний м’яч у зустрічі на 30-й хвилині забив турецький нападник Деніз Хуммет.

Роналду провів на полі весь матч, однак результативними діями не відзначився. Саудівський клуб володів перевагою в окремих відрізках матчу, але не зміг реалізувати свої моменти.

Для "Гамби Осака" це один із найгучніших міжнародних успіхів за останні роки. Японська команда впевнено пройшла стадію плейоф та у фіналі змогла зупинити атаку "Аль-Насра".

На шляху до фіналу "Аль-Наср" у півфіналі розгромив катарський "Аль-Ахлі" з рахунком 5:1. "Гамба Осака" у півфіналі перемогла тайський "Бангкок Юнайтед" — 3:0.

Попри поразку у фіналі, "Аль-Наср" продовжує боротьбу за чемпіонство Саудівської Аравії.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
