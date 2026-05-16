Роналду проиграл финал азиатской Лиги чемпионов японскому клубу

Саудовский "Аль-Наср" с Криштиану Роналду в составе не смог выиграть Лигу чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026. В финале турнира клуб из Эр-Рияда уступил японской "Гамбе Осака".

Финальный матч состоялся на стадионе "Кингдом Арена" в Эр-Рияде и завершился победой японского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече на 30-й минуте забил турецкий нападающий Дениз Хуммет.

Роналду провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился. Саудовский клуб владел преимуществом в отдельных отрезках матча, но не смог реализовать свои моменты.

Для "Гамбы Осака" это один из самых громких международных успехов за последние годы. Японская команда уверенно прошла стадию плейоф и в финале смогла остановить атаку "Аль-Насра".

На пути к финалу "Аль-Наср" в полуфинале разгромил катарский "Аль-Ахли" со счетом 5:1. "Гамба Осака" в полуфинале победила тайский "Бангкок Юнайтед" — 3:0.

Несмотря на поражение в финале, "Аль-Наср" продолжает борьбу за чемпионство Саудовской Аравии.

