Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Роналду с Аль-Насром проиграли в финале азиатской Лиги чемпионов

Роналду с Аль-Насром проиграли в финале азиатской Лиги чемпионов

Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 23:58
Роналду проиграл финал азиатской Лиги чемпионов японскому клубу
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

Саудовский "Аль-Наср" с Криштиану Роналду в составе не смог выиграть Лигу чемпионов АФК 2 сезона-2025/2026. В финале турнира клуб из Эр-Рияда уступил японской "Гамбе Осака".

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

"Аль-Наср" с Роналду проиграл финал Лиги чемпионов АФК 2

Финальный матч состоялся на стадионе "Кингдом Арена" в Эр-Рияде и завершился победой японского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече на 30-й минуте забил турецкий нападающий Дениз Хуммет.

Роналду провел на поле весь матч, однако результативными действиями не отметился. Саудовский клуб владел преимуществом в отдельных отрезках матча, но не смог реализовать свои моменты.

Для "Гамбы Осака" это один из самых громких международных успехов за последние годы. Японская команда уверенно прошла стадию плейоф и в финале смогла остановить атаку "Аль-Насра".

Читайте также:

На пути к финалу "Аль-Наср" в полуфинале разгромил катарский "Аль-Ахли" со счетом 5:1. "Гамба Осака" в полуфинале победила тайский "Бангкок Юнайтед" — 3:0.

Несмотря на поражение в финале, "Аль-Наср" продолжает борьбу за чемпионство Саудовской Аравии.

Напомним, портал Новини.LIVE сообщал, что украинский футболист остался без бронирования из-за проблем с переговорами по новому контракту.

В то же время портал Новини.LIVE писал, что Александр Караваев озвучил главные задачи киевского "Динамо" на завершение сезона.

Криштиану Роналду Аль-Наср Азия
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации