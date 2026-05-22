Главная Спорт Роналду с дублем и слезами счастья взял первый трофей в Саудовской Аравии

Дата публикации 22 мая 2026 08:22
Роналду впервые за пять лет выиграл клубный трофей
Криштиану Роналду. Фото: Reuters

"Аль-Наср" стал чемпионом Саудовской Аравии сезона-2025/2026. Команда Криштиану Роналду в решающем матче уверенно обыграла "Дамак" со счетом 4:1.

Для легендарного португальца это первый титул в Саудовской Аравии, сообщает портал Новини.LIVE.

Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии

Перед последним туром интрига в чемпионской гонке оставалась максимально напряженной. "Аль-Наср" был вынужден побеждать, ведь параллельно свой матч проводил главный конкурент — "Аль-Хиляль".

Дополнительного напряжения добавлял тот факт, что сам "Дамак" также имел серьезную мотивацию. Команда рисковала опуститься в зону вылета и потерять место в элитном дивизионе.

Начало встречи для фаворита было нервным. Криштиану Роналду, Садио Мане и Жоау Феликс неоднократно апеллировали к арбитру о пенальти после падений в штрафной площадке соперника, однако арбитр не реагировал на эмоции футболистов.

Первый серьезный момент "Аль-Наср" создал лишь на 16-й минуте. Постепенно команда начала полностью контролировать мяч и давить на соперника.

Счет был открыт на 35-й минуте. После подачи Феликса с углового Мане выиграл верховую борьбу в штрафной и головой отправил мяч в ворота.

После перерыва "Аль-Наср" продолжил доминировать. На 52-й минуте Кингсли Коман точным ударом из-за пределов штрафной площади удвоил преимущество команды.

Впрочем интрига ненадолго вернулась после пенальти в ворота хозяев. Защитник Мохамед Симакан сыграл рукой в собственной штрафной, а Силла реализовал одиннадцатиметровый удар.

Однако уже через несколько минут Роналду забил один из самых красивых голов матча. Португалец прямым ударом со штрафного отправил мяч под дальнюю штангу и оформил свой 972-й гол в карьере.

В конце встречи Роналду еще и оформил дубль после прострела Аль-Бушала. После финального свистка форвард не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле.

Для 41-летнего португальца это первый клубный трофей за последние пять лет карьеры и первое чемпионство после перехода в Саудовскую Аравию.

"Аль-Наср" — "Дамак" — 4:1

Голы: Мане, 35, Коман, 52, Роналду, 63, 81 — Силла, 58

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
